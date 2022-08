În cele trei zile ale Festivalului de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare”, în Cetatea de Scaun a Sucevei au fost 29.466 de vizitatori. Conform directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, în perioada 11 – 14 august, Cetatea, locul de desfășurare al festivalului, a avut vizitatori din toate colțurile țării. Duminică după-amiază, sute de mașini erau parcate în parcarea de pe platoul Cetății, dar și pe marginea drumului, printre acestea fiind mașini cu numere de Gorj, Constanța, Bacău, Iași, Botoșani și Neamț.

Comunicat:

În perioada 11-14 august 2022, a avut loc Festivalul de Artă medievală Ștefan cel Mare, ediția Ambro, organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, în asociere cu Primăria Municipiului Suceava. În cele trei zile, peste 400 de cavaleri și domniţe din țară și din Ungaria, Turcia, Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria au întâmpinat vizitatorii cu: spectacole cu foc, plimbări cu cai, şcoli de lupte, teatru şi concursuri pentru copii, muzică medievală, tir cu arcul, ateliere de gastronomie medievală, de artă textilă, fierărie, pielărie, dulgherie, caligrafie, ateliere de magie, dansuri medievale, facepainting medieval, baloane uriașe de săpun, meșteri artizani, cursuri de șoimărit. Chef Cătălin Scărlătescu a gătit delicii culinare cu savoare medievală.

Au pășit pragul Cetății și au fost alături de noi 29.466 de vizitatori.

Mulțumim tuturor celor care și-au petrecut weekend-ul la Cetatea de Scaun, mulțumim trupelor participante, mulțumim sponsorilor și vă așteptăm și la anul, pentru o nouă ediție a Festivalului de Artă Medievală “Ștefan cel Mare”.