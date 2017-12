Centrul municipiului Fălticeni s-a umplut de oameni în a treia zi de Crăciun când a avut loc Festivalul concurs de cântece, datini şi obiceiuri de Crăciun „Sfântă-i brazda plugului”, manifestare organizată de Primăria şi Consiliul Local Fălticeni în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural “Bucovina” şi Asociaţia Culturală “Vatra Satului”.

Timp de aproape opt ore cei prezenți în piață au putut admira cete de colindători, urători şi mascaţi, jocurile căiuților, urșilor și cerbilor, din mai multe zone etnografice ale județului. Au fost prezenți la Festivalul de la Fălticeni Ansamblul folcloric „Străjerii” din Dolheştii Mici, Ansamblul Folcloric “Florile Şomuzului” din Vultureşti, Grupul Folcloric “Datina” de la Dolheşti, Ceata din Boroaia, Ansamblul ,,Flori de mălin”’ din Mălini, Grupul “Bogdana” din Bogdăneşti, Malanca de la Stroieşti, ruşii de la Preuteşti, capra şi cerbul din Pâraie, căiuţii din Şoldăneşti. Din Ucraina a fost prezent Alaiul „Căiuţii” din Mihoreni – raionul Herţa.

Primarul municipiului Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, a declarat că ediția din acest an a Festivalui de datini și obiceiuri a fost cea mai reușită de până acum. „Festivalul „Sfântă-i brazda plugului” îşi propune în fiecare an să creeze un cadru specific pentru dezvoltarea activităţilor culturale în zona Fălticeni, în perioada sărbătorilor de iarnă, prin implicarea locuitorilor din zonă. Tema festivalului este reprezentată de păstrarea, perpetuarea şi promovarea datinilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă şi constituie una din condiţiile principale de participare a formaţiilor de datini şi obiceiuri. Festivalul a crescut de la an la an şi mă bucur că ediţia a XXVII –a a manifestărilor dedicate Crăciunului şi Anului Nou, organizate pe 27 decembrie la Fălticeni sub diferite denumiri, a fost cea mai reuşită. Mulţumim tuturor celor care astăzi au răspuns invitaţiei noastre de a fi prezenţi aici şi lui Călin Brăteanu pentru contribuţia adusă la creşterea valorii acestui festival”, a declarat Coman.