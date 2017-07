Festivalul „Dorna Art”, aflat la cea de-a treia ediție, se desfășoară în perioada 28-30 iulie, în grădina din spatele Cazinoului și la Vila Cembra, spații pe care organizatorii își doresc să îl transforme într-un mediu urban de recreere și interacțiune.

Scopul ediției cu numărul III este reactivarea orașului Vatra Dornei din punct de vedere social și recreațional, prin manifestațiile cultural-artistice ce vor avea loc în spațiul vilei Cembra și grădina din spatele Cazinoului, precum și valorificarea grădinii Cazinoului, prin ușoare intervenții arhitecturale cu caracter semi-permanent.

Obiectivele festivalului „Dorna Art” sunt orientate către crearea și dezvoltarea unor platforme culturale, sportive și educaționale pentru tineri pasionați de artă, sport și voluntariat, precum și atragerea de proiecte culturale în Vatra Dornei, care să ajute la dezvoltarea comunității.

Activitățile din cadrul festivalului sunt dedicate tuturor participanților și urmăresc aceeași linie educațională și recreativă. Oricine se poate înscrie la workshop-urile noastre, la atelierele de pictură pe ceramică (susținute de Caolin – târgul internațional de ceramică) și pânză (susținute de pictorul David Croitor), teatru senzorial-labirint (organizat de Centrul de Resurse pentru Comunitate), atelier de educație juridică (cu Cristian Danileț), workshop cu Beard Brothers sau la concursuri sportive pentru copii. Participarea la toate activitățile este gratuită.

Nu vor lipsi nici proiecțiile de scurt-metraje, documentare („Planeta Petrila”) sau concertele susținute de artiștii selectați în cadrul concursului „Arată-te la Dorna Art”, precum și momentele oferite de alte nume cunoscute din lumea muzicii (Eyedrops, Petra Acker, Sonic Distillery, Blue Velvet, Dani & Friends, Ana Munteanu Trio și BCVSN).

Festivalul „Dorna Art” este organizat de Asociația Redescoperă Vatra Dornei, cu sprijinul Primăriei Municipiului Vatra Dornei.

Accesul la festival este gratuit.

Sponsorii festivalului sunt: Repal Dorna, Dorna Medical, Automeister – Little Start Vatra Dornei, UVFurniture, Magazinele Augur și partenerilor care ne susțin anul acesta: Rotary Club „Dorna” – Vatra Dornei, Beard Brothers, Caolin, Agenția Zonei Montane, Asociația RoMontana, Câmpulung Film Fest, Na!, Coba Boards, Sarco Energy, Hit The Egg, VeDem Just, Euroski, Șincarom, Innover Printing, Elmo Print, Design Media, Ski Stop, Transilvania Film.