Ediţia din acest an a Festivalului Literar „Mihai Eminescu” de la Dumbrăveni va avea loc sâmbătă, pe 15 iunie. Vor fi prezenti eminescologi, scriitori, membri ai Academiei Române și ai Academiei de Științe din Chișinău. În parcul din localitate vor fi dezvelite trei busturi, va fi și un moment artistic și nu vor lipsi, evident, lansările de carte. În cadrul festivalului, va fi prezentat şi un manual de limba română, din 1921, în care se menţionează că poetul nostru naţional Mihai Eminescu s-a născut la Dumbrăveni.

Președintele Academiei, Române Ioan-Aurel Pop, va fi însoțit la Dumbrăveni de Secretarul Academiei Regale a Belgiei, scriitorul Jacques de Decker, vicepreşedintele Victor Voicu și fostul preşedinte, academicianul Eugen Simion. Au răspuns invitației organizatorilor academicienii Maia Simionescu, Nicolae Breban, Mircea Martin, profesorul francez Serge Fauchereau, academicianul Mihai Cimpoi, din Republica Moldova și academicianul Vasile Tărâţeanu, de la Cernăuţi. Printre oaspeţii din Republica Moldova se mai numără Vasile Bahnaru şi Nina Corcinschi, eminescologul Nicolae Georgescu.

Ediţia din acest an va avea şi un moment artistic, asigurat de naistul Nicolae Voiculeţ.

Manifestările de pe 15 iunie vor începe la ora 9.00, când vor fi dezvelite trei busturi în parcul din Dumbrăveni: al omului politic Mihail Kogălniceanu şi ale academicienilor Mihai Cimpoi şi Eugen Simion.

Academicianul Eugen Simion va lansa trei cărţi, respectiv „Convorbiri cu Petru Dumitriu”, „În ariergarda avangardei” şi „Moartea lui Mercuţio”. La ediţia din acest an va fi prezentat şi un manual de limba română, din 1921, în care se menţionează că poetul nostru naţional, Mihai Eminescu, s-a născut la Dumbrăveni.