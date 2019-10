Pentru băutorii de cafea acesta luna este una cu adevarat interesanta. In data de 31 octombrie, pana pe 2 noiembrie are loc Festivalul International de Cafea in Barcelona, un eveniment la care se strang anual zeci de mii de oameni.

Costul biletului este de doar 3 euro, pentru acces la festival, iar pentru full – access poti plati pana la 120 de euro pe zi, acest abonament asigurand mancarea, cafea gratis, accesul la toate conferintele si evenimentele din timpul targului.

Anul acesta chiar si antreprenorii vor avea ceva de invatat la Festivalul Independent al Cafelei din Barcelona

Printre cele 60 de prezentari despre insight-urile pietei de cafea se va desfasura si o prezentare cu tips & tricks si cu sfaturi despre cum sa deschizi si sa administrezi un coffee shop profitabil, ca sursa de venit sau chiar ca afacere.

De asemenea, in cadrul evenimentului vor avea loc momente artistice de latte art, momente in care adevaratii barista isi vor demonstra calitatile si se vor intrece in realizarea celor mai frumoase si delicioase cesti de cafea.

Evenimentul atrage anual turisti din toate colturile lumii, bautori de cafea, dar si simpli curiosi in ale cafelei. Pe langa acestia, la eveniment sunt prezenti si marii producatori de pe bursa cafelei, marii specialisti si detinatorii de coffee shop-uri din intreaga Spanie si din imprejurimi.

Vor fi pregatite si diferite aparate de cafea de inchiriat pentru cei care doresc sa isi deschida un business in aceasta directie si au nevoie de aparatura, de sprijin si de consultanta de la specialisti.

Ce planuri au organizatorii?

Intre 31 octombrie si 2 noiembrie organizatorii Utopia 126 au de gand sa faca in acest an cel mai mare festival de cafea din IBCF – International Barcelona Coffee Festival. In plus, pe langa momentele artistice si pe langa prezentarile business, festivalierii vor avea acces la muzica buna si la atmosfera extrem de placuta, pentru cei 3 euro platiti pe zi.

Cei interesati pot veni la IBCF pentru a vedea cum se prepara si cum se savureaza o adevarata cafea. Vor putea invata despre prajirea cafelei prin diverse tehnici, despre prepararea cafelei la ibric, la presa sau prin filtru, despre beneficiile fiecarui tip de cafea si despre toate tipurile de cafea disponibile pe piata, informandu-se si consumand in cunostinta de cauza un produs atat de versatil si de indragit de catre toti oamenii din intreaga lume.

Spania este o mare indragitoare de cafea, iar cafegii spanioli sunt cu adevarat de neintrecut in povesti si in legende cu privire la cafea. Pasionali din fire, acestia isi gasesc cu usurinta loc langa o ceasca de cafea si o poveste buna impartasita cu cei apropiati.

Asadar, toti cei ce isi doresc sa gaseasca liniste si sa serveasca o cafea speciala, sunt invitati intre 31 octombrie si 2 noiembrie la Barcelona, la festivalul de cafea.

Sursa: cofexpert.ro