Festivalul International Film O’Clock anunta programul integral al primei sale editii ce va incepe sambata, 27 februarie, iar biletele – disponibile online in numar limitat – sunt puse in vanzare pe platforma Festival Scope.

5 zile intense de filme de scurt si lung metraj din cele 5 tari participante – Lituania, Romania, Grecia, Egipt si Africa de Sud – propun publicului calatorii virtuale cinematografice curajoase. Competitia de scurtmetraj, cu cele 15 titluri noi, produse in ultimii doi ani, este completata de 5 filme clasice, emblematice pentru tarile participante:

Fata si ecoul (The Girl and The Echo), regia Arūnas Žebriūnas, 1964, 66’

Balanta, regia Lucian Pintilie, 1992, 105’

Zi libera (Day Off), regia Vasilis Vafeas, 1982, 75’

Rugaciunea privighetoarei (The Nightingale’s Prayer), regia Henry Barakat, 1959, 109’

Katrina, regia Jans Rautenbach, 1969, 99’

Trailerul festivalului este disponibil aici.

“Cred ca tocmai conceptul de program curatoriat va fi relevant in ceea ce priveste tipul de filme pe care avem tendinta de a arata publicului nostru, in special cele clasice. Acest lucru va oferi o viziune mai extinsa asupra cinematografiei din diferitele tari in care se va putea vedea festivalul, cred ca nu tot publicul stie care sunt comorile cinematografice ale altor tari.” – Andrew Mohsen, delegat pentru Egipt

Pe langa biletele clasice, valabile pentru vizionarea unui film de lungmetraj sau o colectie de scurtmetraje, Festivalul propune 3 tipuri de abonamente:

Shorts O’Clock Pass – valabil pentru toate cele 4 colectii de scurtmetraje, urmate de sesiuni de intrebari si raspunsuri cu invitati speciali, Cocktail-uri nationale si la Ceremonia de Acordare a Premiilor urmata de proiectia filmelor castigatoare;

Classics O’Clock Pass – valabil pentru toate cele 5 filme de lungmetraj, urmate de Q&A si Cocktail-urile nationale;

In love with cinema Pass – un abonament complex ce cuprinde acces la toate proiectiile online ale Festivalului si evenimentele conexe;

Festivalul International Film O’Clock propune spectatorilor transpunerea experientei de vizionare tipica salii de cinema in mediul online, motiv pentru care filmele vor fi disponibile la o ora exacta, pentru un timp limitat, timpul petrecut impreuna, chiar si in spatii diferite, stand la baza conceptului festivalului.

Sectiunea de filme clasice contine:

Fata si ecoul, in regia lui Arūnas Žebriūnas din 1966, reprezinta dramatizarea nuvelei Echo a lui Yuri Naghibin, care a semnat si scenariul, si spune povestea ultimei zile de vacanta de vara petrecute de Vika la bunic. O descriere stralucitoare, dar si dureroasa a bucuriilor si greutatilor copilariei, dezamagirea maturizarii si importanta relatiilor inter-umane transforma pelicula intr-o reala sarbatoare a artei, creativitatii si curiozitatii.

Balanta, semnata de Lucian Pintilie (1992), ne-o prezinta pe frumoasa si nesabuit de sfidatoare Nela (Maia Morgenstern), al carei tata, fost colonel in Securitate, tocmai a murit. Indreptandu-se spre pustia zona rurala cu cenusa acestuia, Nela ajunge la un spital daramat si arhiplin, si incepe o aventura cu Mitica, un doctor sclipitor, care, ca si ea, nu accepta compromisurile si spera la o viata buna. O naratiune de o cursivitate admirabila, o descriere taioasa, extravaganta si amuzant de salbatica a ultimelor stadii ale monstruoasei dictaturi comuniste a lui Ceausescu.

Fascinat de povestile umane cotidiene, Vasilis Vafeas, descrie in al sau film Zi libera, o zi din viata unui angajat al micii burghezii pe durata careia protagonistul incearca sa realizeze mai multe obligatii personale, experimentand o serie de situatii tragicomice constituind o reala odisee. Pe parcursul zilei, nebunia care dainuie asupra lumii inconjuratoare il afecteaza din ce in ce mai mult pana cand, intr-un final, il opreste din a mai construi orice relatie umana sincera.

Rugaciunea privighetoarei, in regia lui Henry Barakat, numit in 2020 de catre Peter Bradshaw de la The Guardian drept cel mai mare film din Africa din toate timpurile, descrie rolul femeii intr-o societate dominata de figuri masculine. O poveste convingatoare despre dragoste si tradare, situata in mediul rural din Egiptul de Sus, despre Amna care planifica razbunarea asupra barbatului care a distrus onoarea familiei sale. Henry Barakat foloseste perfect locatiile pentru a arata contrastul si distanta dintre personaje si amplifica tensiunea narativa prin utilizarea remarcabila a imaginii alb-negru.

Controversatul Jans Rautenbach prezinta in al sau film Katrina povestea unei femei de culoare care renunta la relatia cu parintii ei pentru a-i oferi fiului sau o viata mai buna in sistemul Apartheid din Africa de Sud. Un film de referinta in cinematografia sud-africana si o intensa examinare a politicilor rasiale nedrepte ale sistemului.

Mai multe informatii: www.FoC-IFF.com | office@FoC-IFF.com.

Festivalul International Film O’Clock este un eveniment initiat de Mirona Radu, profesionist in industria filmului cu o experienta de aproape 10 ani in productie si distributie de film, precum si festivaluri internationale, organizat de Creatrix Fama si Culture Reality.

Proiect co-finantat de Administratia Fondului Cultural National.

Parteneri: Festival Scope, MUBI, XR Journeys, Muzeul National al Taranului Roman, Cinema Muzeul Taranului, Centrul National de Film Lituanian, Lithuanian Short Film Agency, Centrul National de Film Grec, Romuva Cinema, Stranger Film, CatalinaRadu, Asociatia Informala a Vocilor pentru Incluziune, Ambasada Romaniei in Lituania, Ambasada Greciei in Romania, Filmex Film, MK2.

Parteneri media: Rock FM, Music Channel, Hotnews, Agerpres, National Geographic, Spotmedia, Iqads, Romania Journal, Suplimentul de Cultura, Ziarul Metropolis, Liternet, Observator Cultural, Zile si Nopti, The Institute, Iqool, Cinemap, AARC, filme-carti.ro, SMARK.

*Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finantarii.

0