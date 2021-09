Cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, desfășurată în perioada 20-29 august 2021, cu tema „Construim speranța împreună”, a însemnat cea mai complexă ediție derulată până în prezent și a oferit publicului peste 600 de evenimente din aproximativ 20 de categorii de manifestări din domeniul artelor spectacolului, în peste 70 de locații, cu peste 2.000 de artiști.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, principalul finanțator fiind Primăria Sibiu și Consiliul Local Sibiu.

Teatru, spectacole stradale, circ, musical, muzică, operă, ateliere, lansări de carte, concerte în biserici, conferințe, dans, documentare, expoziții, film, instalații, lecturi, proiecții, instalații, dar și Bursa de Spectacole de la Sibiu, Therme Forum, Platforma Doctorală, Platforma de arte vizuale, Festivalul Universităților de Teatru și Management Cultural și Gala Celebrităţilor, alături de peste 200 de ore de transmisii online, însemnând evenimente în direct sau înregistrate, au însumat programul acestei ediții complexe.

„Ediția de anul acesta a reprezentat un triumf și ne bucurăm nespus că am reușit să readucem lumina, speranța, emoția, bucuria în inimile spectatorilor noștri. A fost o perioadă plină de provocări. Transmitem mulțumirile noastre Excelenței Sale, domnului Klaus Iohannis, Președintele României, care și în acest an ne-a acordat Înaltul său Patronaj. Mulțumiri Primăriei Sibiu, Doamnei Primar Astrid Fodor, și Consiliului Local Sibiu, pentru deschiderea și dialogul pe care le-au manifestat în organizarea acestui Festival. Ne-am bucurat de sprijinul Guvernului României, al Ministerului Culturii, al Ministerului Educației, al Ministerului Afacerilor Externe, al Universității „Lucian Blaga” Sibiu, cărora le mulțumim. Le mulțumim tuturor partenerilor și sponsorilor care ne-au fost alături și ne-au ajutat să construim împreună speranța. Aș vrea să mulțumesc echipei eroice pe care am condus-o în această bătălie și care a reușit să organizeze într-un mod excepțional ediția de anul acesta a Festivalului”, spune Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Personalități internaționale și 12 sezoane bogate

Artiști consacrați ai scenei mondiale, precum Denis O’Hare, Jan Lauwers și Helmut Stürmer, Charlotte Rampling, Israel Galván, Akram Khan și Yoshi Oida au primit o stea pe Aleea Celebrităților din Sibiu.

Charlotte Rampling și Sonia Wieder-Atherton, mari nume ale dansului și ale coregrafiei mondiale – Israel Galván, Akram Khan Company, Sol Dance Company, Amir Kolben, Josef Nadj, sau Barcelona Flamenco Ballet au fost prezenți la Sibiu. Nu au lipsit nici marile instituții de cultură românești: Opera Națională Română din Timișoara, Teatrul Mic, Teatrul Național din Iași, Teatrul Excelsior și Teatrul Dramatic din Galați, precum și reputatul regizor Silviu Purcărete, cu un adevărat regal de spectacole ce îi poartă semnătura regizorală.

Nu mai puțin de 12 sezoane a însemnat ediția 2021 a FITS, care a avut sezoane american, austriac, belgian, britanic, elvețian, francez, german, israelian, italian, japonez, rusesc, spaniol, toate reprezentate de personalități ale artelor spectacolului din aceste țări, marcând totodată și centenarul sau jubileul unor relații diplomatice dintre România și statele respective. Invitații FITS 2021 și publicul s-au bucurat de traducerea evenimentelor din limbile română, engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, daneză, japoneză și chineză, asigurată de o echipă de 20 de traducători și interpreți și de trei operatori supratitrare.

Au fost organizate sute de reprezentații în aer liber, pe cele patru scene amplasate în centrul istoric al orașului sau pe străzile cetății.

Publicul FITS a avut parte de peste 20 de conferințe speciale, în format fizic sau online, care au prilejuit întâlniri esențiale între personalități de marcă ale culturii românești și universale între care Octavian Saiu în dialog cu Israel Galvan, Eugenio Barba, George Banu, Constantin Necula și Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și mulți alții. Aproximativ 30 de volume au fost lansate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și au fost vernisate zece expoziții în spații indoor și outdoor.

13 universități și academii din șase țări, 22 de spectacole, cu 170 de participanți și 1.600 de spectatori sunt cifrele finale ale Secțiunii Spectacole a Festivalului Universităților de Teatru și Management Cultural Sibiu din FITS

Platforma Doctorală a reunit 32 de mari universități din lume, majoritatea în primele 150 la nivel mondial.

Bursa de Spectacole de la Sibiu, singura instituție de acest gen din țară, a reunit peste 100 de participanți fizic și online, din 26 de țări, de pe cinci continente. Au avut loc 17 conferințe, seminarii și întâlniri, în cele patru zile de desfășurare a evenimentului, la care se adaugă peste 100 de întâlniri individuale facilitate în cadrul Speed networking.

PARTENERII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU

INSTITUȚII:

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este organizat sub ÎNALTUL PATRONAJ AL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, de:

TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA SIBIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU

Eveniment realizat cu sprijinul:

GUVERNULUI ROMÂNIEI

MINISTERULUI CULTURII

MINISTERULUI EDUCAȚIEI

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

UNIVERSITĂȚII LUCIAN BLAGA SIBIU

Co-organizatori:

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

Acţiune cofinanţată de Consiliul Judeţean Sibiu:

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Co- Producători:

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Parteneri Strategici:

AMBASADA FRANȚEI

INSTITUTUL FRANCEZ

AMBASADA JAPONIEI

EU–JAPAN FEST JAPAN COMMITTEE

AMBASADA SUA

AMBASADA MARII BRITANII

BRITISH COUNCIL

AMBASADA ISRAELULUI

AMBASADA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA

INSTITUTUL GOETHE

CONSULATUL GERMANIEI LA SIBIU

AMBASADA ELVEȚIEI

SWISS SPONSORS’ FUND

PRO HELVETIA

AMBASADA REPUBLICII POPULARE CHINEZE

MINISTERUL CULTURII CHINA

AMBASADA BELGIEI

WALLONIE – BRUXELLES INTERNATIONAL

AMBASADA SPANIEI

INSTITUTUL CERVANTES

ACTION CULTURAL ESPANOLA

AMBASADA REPUBLICII POLONE

INSTITUTUL POLONEZ

AMBASADA AUSTRIEI BUCUREȘTI

FORUMUL CULTURAL AUSTRIAC

FILARMONICA DE STAT SIBIU

COMPLEXUL NAȚIONAL MUZEAL ASTRA

UNITER

COMPANII

Parteneri Oficiali:

UNICREDIT BANK

DEDEMAN

BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Partener Special:

JTI

Parteneri Principali:

LIDL

Partener de Tradiție:

RAIFFEISEN BANK

Partener al Therme Forum:

THERME BUCUREȘTI

Partener al Sezonului de Stradă:

BANCA TRANSILVANIA

Partener de mobilitate:

AUTOKLASS

Partener pentru sănătate:

MEDLIFE

DENT ESTET

CLINICA POLISANO

Parteneri:

GOOGLE ARTS&CULTURE

LENOVO

GLS

VACCIN.LIVE

Partener al Bursei de Spectacole

și al Programului de Voluntariat:

ALPHA BANK

Berea Oficială a Festivalului:

URSUS

Vinurile Oficiale ale Festivalului:

CRAMA OPRIȘOR

SPONSORI:

AQUA CARPATICA

KEEP CALLING

CEC BANK

HEIDI CHOCOLATE

TULIPA FLOWER SHOP

CASA DENTE

ROMFILATELIA

RONDOCARTON

LIME

HAMA

PARTENERI MEDIA:

TV5 MONDE

RFI

EURONEWS

DEUTSCHE WELLE

DIGI24

PROPAGARTA

ZIARUL METROPOLIS

B365.RO

RADIO GUERRILLA

URBAN.RO

ELLE

AGERPRES

DCNEWS

ROMÂNIA POZITIVĂ

LIBERTATEA

REVISTA BIZ

MUNTEANU

ZILE SI NOPTI

CAPITAL CULTURAL

TURNUL SFATULUI

TRIBUNA

SIBIU 100%

ȘTIRI DE SIBIU

ORA DE SIBIU

SIBIUL ÎN IMAGINI

GOODTIME

STAR SIBIAN

MESAGERUL DE SIBIU

STRADA CETĂȚII

MONITORUL DE CLUJ

SIBIU CITY APP

MEDIATRUST – PARTENER DE MONITORIZARE