Cea de-a XII-a ediție a festivalului de film dedicat tinerilor cu vârste între 15-20 ani se derulează în acest an într-un format mai puțin obișnuit, online, datorită condițiilor impuse de pandemie. Festivalul, organizat de Clubul VideoART al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș” , a înregistrat un parcurs ascendent în ultimii ani, la ediția precedentă din 2019, înregistrându-se o prezență record, trimitând filme adolescenți din nouă țări ale Europei. Faptul a confirmat valoarea festivalului sucevean în peisajul competițional european de profil și a demonstrat că mișcarea de cineamatori din România este bine reprezentattă prin activitatea tinerilor afiliați clubului de cineamatori de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava.

Dacă 2020 a fost un an ratat din punct de vedere cultural, neputându-se se organiza, practic, niciun eveniment, iată că 2021 începe să înregistreze o revenire spre normalitate și în această sferă artistică. În acest sens, organizatorii au primit un număr de peste 30 de filme la cele două secțiuni ale festivalului, din patru țări europen. Tineri din România și alte patru țări, Olanda, Suedia, Franța și Ucraina au trimis filme și așteaptă verdictul juriului internațional.

Acesta din urmă este alcătuit, din partea României, din profesorul univ. dr. Radu Olăreanu, de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, conferențiar dr. Cătălin Soreanu de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași și Dumitru Alexe, director de imagine, managerul firmei de transmisii TV „Studio Video ART”, din București. Acestora li s-a alăturat din partea Comitetului Internațional al Uniunii Internaționale de Cinema(UNICA), Wolfgang Allin, din Austria, responsabilul secțiunii de patronaj a festivalurilor de film din Europa, derulate sub auspiciile UNICA. Cel din urmă va avea greaua misiune de a acorda Medalia UNICA, o recompensă importantă pentru orice cineamator de pretutindeni. Reamintim că Festivalul Internațional Video ART este singurul din România, acreditat din 2015 ca festival de încredere al UNICA, având dreptul de a conferi această distincție unui film aflat în competiție.

Programul festivalului va debuta cu Deschiderea oficială în ziua de vineri, 18 iunie 2021, orele 19,00, va continua a doua zi, 19 iunie 2021, cu două workshopuri online, organizate de membrii juriului, dedicate participanților la cele două secțiuni, iar în seara aceleiași zile, începând cu orele 19,30 se va derula „Gala decernării Premiilor Video ART 2021”.

Întregul eveniment se derulează cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin aportul adus de partenerul nostru tradițional, Centrul Cultural Bucovina, acesta acordând premiile în fiecare an și asigurând o parte din cheltuielile logistice. Prin intermediul Inspectoratului școlar Județean am făcut vizibil evenimentul la nivel național, iar prin aportul televiziunilor locale am reușit să facem cunoscut festivalul în rândul cât mai multor tineri.

profesor VIOREL IEREMIE,

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, România

președinte Clubul Video ART, Suceava,

director, Festivalul Internațional Video ART,