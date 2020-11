Cea de-a 7-a ediție a festivalului online de film documentar luna.doc se prelungește până pe 15 noiembrie pentru a da cât mai multor liceeni și profesori interesați șansa de a participa la proiecții de film și discuții pe marginea fenomenului știrilor false.

Timp de încă o săptămână, profesorii din toată țara se mai pot înscrie pe platforma www.kinoteca.bloczero.ro pentru a viziona, alături de elevii lor, filmele din festival. Accesarea platformei online este gratuită, în baza unui cont de utilizator. Proiecțiile de film pot fi organizate atât în școli, cât și online, iar implicarea profesorilor va fi atestată cu o adeverință de participare.

Două noi documentare intră în festivalul luna.doc

Mai mult, între 5 și 15 noiembrie, profesorii și liceenii au ocazia să vizioneze două noi documentare aclamate, care vin să întregească selecția festivalului, disponibile pentru o perioadă limitată de timp.

Bellingcat – Adevărul într-o lume a post-adevărului (r. Hans Pool, 2018, Olanda, 88’) explorează inovațiile investigațiilor de tip „open source”, care se bazează pe analiza datelor accesibile publicului larg, și introduce spectatorii în lumea colectivului de jurnaliști cetățenești de investigație numit Bellingcat, iar Gunoierii digitali (r. Hans Block, Moritz Riesewieck, 2018, Germania, Brazilia, 88’) face o incursiune în interiorul industriei de „curățenie” digitală din lumea a treia, locul unde Internetul se leapădă de ce nu-i place. Însărcinați cu această muncă sunt așa numiții „gunoieri digitali” – angajați externalizați din Silicon Valley a căror slujba este aceea de a șterge conținutul inadecvat de pe internet. O muncă dură din punct de vedere psihologic, care duce adesea la o uzură de durată.

Peste 1500 de elevi de liceu și 63 de profesori înscriși

Până acum, peste 1500 de elevi au avut șansa de a viziona documentarele selecționate și au aflat mai multe despre fenomenul fake news și mecanismele dezinformării, dar și despre pașii de urmat pentru a se informa corect. Proiecțiile au fost organizate de un număr de 63 de profesori din toată țara care s-au înscris pe platforma Kinoteca Bloc Zero, prin intermediul căreia au putut avea acces la filmele din festival și la materiale educaționale care să ofere informații de context pentru abordarea subiectelor legate de educație media cu adolescenții.

Elevii și profesorii au apreciat atât ocazia de a viziona documentarele, cât și discuțiile care au însoțit filmele, lăsând numeroase feedback-uri pozitive care puneau în evidență: „implicarea, creativitatea și noutatea ideilor, a materialelor foarte atractive și utile”, reacțiile adolescenților care „au fost foarte încântați, dornici să se exprime pe un subiect interesant” sau impactul acestor conversații asupra elevilor care „nu prea depășesc marginea satului și astfel de discuții îi fac să se simtă importanți”.

Ateliere de informare corectă

În a doua jumătate a festivalului luna.doc, discuțiile cu adolescenții care își doresc să cunoască mai în profunzime fenomenul știrilor false iau forma unor ateliere online de educație media. La ateliere s-au înscris 160 de liceeni care între 3 și 10 noiembrie au ocazia să intre în conversație directă cu 7 jurnaliștii și profesioniști din domeniul educației media.

Adolescenții au povestit că și-au dorit să ia parte la aceste ateliere pentru că se lovesc zi de zi de știri false, zvonuri sau informații trunchiate:

„Șocant, vedeta nu știu care a ajuns la spital”, imediat mi-am dat seama că nu este adevărat, deoarece știrile false au tot timpul un titlu pompos. Spre exemplu: SENZAȚIONAL, INCREDIBIL, INCENDIAR etc.”

„Adeseori găsesc știri false în mediul online. De la propagandă politică la diferite persoane care contrazic lucrurile demonstrate științific.”

„Ma uitam liniștită pe TikTok când într-un filmuleț arăta că o vedeta a fost bătută… După mai multe cercetări mi-am dat seama ca este o știre falsă, imaginea cu aceasta fiind editată… Totul a fost doar un fake news!”

Jurnaliștii care au răspuns invitației noastre sunt: Andrada Lăutaru – Libertatea, Răzvan Luțac – Libertatea, GSP, Ștefan Mako – Inclusiv, Vlad Ursulean – Casa Jurnalistului, Andrei Petre- Casa Jurnalistului, Wall-Street.ro

De asemenea, seria de ateliere de educației media se bucură de sprijinul Centrului pentru Jurnalism Independent, prin prezența Ioanei Avădani, expert media, care va susține două ateliere joi, 5 noiembrie, și vineri, 6 noiembrie.Centrul pentru Jurnalism Independent este, de asemenea, partener al Asociației Bloc Zero în realizarea cercetării despre sursele și modalitățile de informare ale adolescenților din România și a ghidului de informare corectă publicate în cadrul prezentei ediții a festivalului luna.doc, disponibile spre descărcare în mod gratuit pe pagina web dedicată.

Alte două ateliere vor fi susținute de Diana Filimon, președinta Asociației Forum Apulum, care începând din 2017 desfășoară activități în domeniul educației și activării civice.

luna.doc – Festival online de film documentar pentru liceeni este organizat de Asociația Bloc Zero în parteneriat cu One World România prin programul One World Romania la Școală.

Proiect co-finanțat de: Administrația Fondului Cultural Național

Parteneri ONG: Centrul pentru Jurnalism Independent, Forum Apulum

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri media: Radio Guerilla, Scena 9, Știri.ong, Iqads, Zile și Nopți, Munteanu, Filmsi, IQool, Ziarul Metropolis, Film Menu, Cinefilia.ro, Films in Frame.

Festivalul luna.doc a început în 2014, fiind și prima inițiativă de educație prin film documentar desfășurată sub umbrela programului One World Romania la Școală. În cele șase ediții precedente, proiecțiile din cadrul festivalului s-a desfășurat în licee din zeci de orașe din țară, ajungând la peste 10.000 de elevi.

Începând din 2020, organizarea festivalului este preluată de Asociația Bloc Zero.

Înființată în 2019, asociația Bloc Zero derulează proiecte și programe aflate la intersecția dintre educație și cultură care urmăresc crearea unor rețele culturale active în zone defavorizate cultural, precum și dezvoltarea managementului cultural și a ofertei culturale în zonele respective, implicând activ comunitățile locale în acest proces.

Metodologiile și modelele de acțiune propuse de Asociația Bloc Zero includ elemente dintr-o varietate de arii artistice și de cunoaștere, de la artă cinematografică și arte vizuale, la antropologie, ecologie și educație civică și pentru drepturile omului.