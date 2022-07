Festivalul de Artă Medievală „Ştefan cel Mare”, revine între 11 şi 14 august, în Cetatea de Scaun a Sucevei. Ediția de anul acesta a festivalului va debuta pe 11 august, de la ora 20:30, cu tradiționala paradă medievală cu făclii. Parada de pe străzile Sucevei este considerată cea mai mare paradă medievală organizată în România. „Vino să vezi cavaleri, domniţe, teatru pentru copii, dansuri medievale, păsări de pradă, lupte şi turniruri cu cai, spectacole cu focuri, cu invitaţi din ţară şi străinătate. Anul acesta, solia Turciei ajunge la Cetatea Sucevei. Chef Cătălin Scărlătescu va desfăta publicul cu savoarea bucătăriei medievale”, au transmis organizatorii festivalului.

Ediția de anul acesta este organizată printr-un proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, realizat în asociere cu Primăria şi Consiliul Local Suceava. Organizatorul festivalului este Muzeul Național al Bucovinei.

