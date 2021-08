Aflat la editia a X-a, Festivalul “Vara magica” continua in data de 12 august cu recitalul pianistei Madalina Palos, incepand cu ora 19:30, la Ateneul Roman. Programul serii propune interpretarea unui program deosebit din: Frederic Chopin – Andante spianato şi Marea Poloneza, op. 22, Ludwig van Beethoven – Sonata quasi una fantaisia in do # minor, op. 27 nr. 2 „Sonata lunii”, Serghei Rachmaninov – Preludii op.3, op. 23, op. 32 selecţie, Franz Liszt – Rapsodia ungara nr. 2 si George Gershwin cu 3 Preludii.

Provenind dintr-o familie de muzicieni, pianista Madalina Pasol a primit primele lectii de pian de la bunicul sau, solist al Orchestrei Radio din Romania, iar la varsta de 9 ani a debutat cu Orchestra de Camera Sinfonietta, la Ateneul Roman, cu Concertul pentru pian in Fa minor de Johann Sebastian Bach. Dupa absolvirea liceului George Enescu, isi urmeaza studiile, incepand cu 1994, la Universitatea de Arte din Berlin, Germania, la clasa prof. Georg Sava si apoi la clasa prof. Pascal Devoyon.

Activitatea artistica a pianistei Madalinei Pasol a fost recunoscuta prin premii, burse, diplome la concursuri nationale si internationale: bursa NaFög a Senatului Cultural German, bursa Fundatiei Paul Hindemith, bursa Universitatii de Arte din Berlin, bursa pentru studiile doctorale ale Universitatii de Muzica din Bucuresti. Artista a fost una dintre finalistele Concursului International pentru pian Busoni din Italia, a Concursului International ARD de la Munchen si a primit premiul trei la Concursul Artur Schnabel. In 2003, este laureata a Concursului Regina Elisabeta de la Bruxelles si in 2004 a participat la Concursul International de pian din Sendai, Japonia.

Din anul 2014 Madalina Pasol se dedica promovarii tinerelor talente, a artistilor romani si valorilor culturale nationale, pe plan regional si international in cadrul Institutul de Arte, avand rolul de presedinte al acestei Institutii. Compozitoare si dirijoare romana, Carmen Carneci-Cavassi, asistand la reprezentatia pianistei, a afirmat:

„In cele trei preludii (selectate din Caietul I.) de Claude Debussy: „Ce qu’a vu le vent de l’ouest” – „La fille aux cheveux de lin” – „Minstrels”) – piese devenite in timp relevante (si aproape obligatorii) pentru un prag inalt de maiestrie pianistica – Madalina Pasol a realizat o coregrafiere bine diferentiata a unei complexitati de stari – de la eterica reverie la agitatie pasionala –, parcurgand o larga scala coloristica intr-o perfecta stapanire a ritmurilor, mereu in impresionista remodelare.”

Tot in aceasta saptamana, inaintea concertului pianistei Madalina Pasol, va reamintim ca miercuri, 11 august, de la ora 19:30 va avea loc concertul sustinut de Croitoru String Virtuosi Orchestra, avand ca solişti pe violonistii Simina şi Gabriel Croitoru. Maestrul Gabriel Croitoru, cu peste 1.000 de aparitii scenice, are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu ce i-a apartinut marelui George Enescu. Festivalul Vara Magica, aflat la a X-a editie, se va incheia saptamana viitoare, cu concertele Ansamblului PlaCello pe data de 18 august si Romanian Chamber Orchestra – 19 august.

Biletele sunt disponibile pe www.lanto.ro, www.bilete.ro şi la casa de bilete a festivalului deschisa la Ateneul Roman, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni pana joi, intre orele 14:00 şi 19:00.