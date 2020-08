A șaptea ediție a Zilelor Nordului va avea loc în 28-30 august, exclusiv în aer liber, în Darabani, Botoșani, Pomârla și Ipotești.

Biletele, maxim 400/eveniment, se găsesc în vânzare pe iabilet.ro.

Agenda festivalului include concerte The Mono Jacks, byron, om la lună, Mădălina Pavăl Live Act Acustic, Nicu Alifantis, The Kryptonite Sparks și Adam’s Nest, premiere de teatru (”Port” – Atelierul de Teatru, ”Gewalt la Darabani” – Texte bune în locuri nebune), proiecții de film (”Opinci”, ”Babyteeth: Prima iubire” și ”colectiv”), lucrări de artă stradală, conferințe și dezbateri, școli de vară pentru ONG-uri și grupuri civice. Desfășurată sub sloganul #Cei7AniDeAcasă, ediția din 2020 a Zilelor Nordului lansează două inițiative de regenerare urbană: #PrimaȘcoală, reconstrucția primei școli sătești din Moldova la Darabani, și #NoulCentruVechi, program de revitalizare urbană în Botoșani.

Un proiect de patrimoniu, unul de revitalizare urbană, trei școli de vară, o conferință și o campanie socială, aceasta este propunerea de activități de dezvoltarea comunității cu care festivalul Zilele Nordului vine la cea de a șaptea ediție. Între invitații speciali ai acestor activități se numără istoricii Adrian Cioflâncă și Dorin Dobrincu, specialista în dezvoltare urbană Anamaria Vrabie, activistul civic Cosmin Pojoranu și urbanistul englez Ralf Alwani.

Festivalul propune o agendă de zi și una de seară. Activitățile de zi sunt gândite pentru ca participanții să se poată bucura de ele individual sau în grupuri mici. Astfel, festivalierii pot alege între școli de vară, competiții sportive și călătorii de zi. Activitățile de seară se desfășoară la Darabani și sunt experiențe colective, limitate la 250 și, respectiv, 400 de participanți care își pot procura biletele de pe site-ul festivalului și din rețeaua iabilet.ro

Festivalul are loc cu respectarea tuturor normelor sanitare și legale în vigoare, pentru maxima siguranță a participanților, artiștilor și voluntarilor implicați.

Programul complet al festivalului, biletele de acces și informații complete despre măsuri de siguranță și cazare se găsesc pe www.zilelenordului.ro.

„E un an despre care vom povesti cu toții multă vreme. Pandemia ne-a făcut să înțelegem cât de vulnerabili suntem cu toții, care sunt lacunele societății în România și peste tot, dar ne-a și ajutat să realizăm că avem o forța extraordinară de a fi solidari, de a fi responsabili față de comunitățile noastre. Suntem bucuroși să putem oferi o ediție specială a Zilelor Nordului în acest an, una ca în vremurile bune, dar cu respectarea regulilor de azi. Și suntem încrezători că ea se va adăuga în șirul amintirilor frumoase ale acestui complicat 2020”, a declarat Ștefan Teișanu, președintele Asociației Nord.

Un an al solidarității

În primăvara acestui an, în contextul crizei COVID-19, Asociația Nord și-a sistat pentru o perioadă proiectele curente pentru a demara campania #7deAcasă, prin care a mobilizat peste 500 de donatori în sprijinul spitalelor din județul Botoșani. Campania a reușit să livreze Spitalului Județean Mavromati din Botoșani un aparat de ventilație și anestezie în valoare de peste 100.000 de lei și să distribuie câteva mii de echipamente de protecție în instituțiile medicale din întregul județ.

Ediția a șaptea a festivalului Zilele Nordului are loc în Darabani și alte localități din județul Botoșani în perioada 28-30 august 2020. Evenimentul se desfășoară cu respectarea tuturor normelor sanitare și legale în vigoare și contează pe implicarea participanților, artiștilor și voluntarilor pentru a-l transforma într-un exemplu pentru România.

Biletele sunt disponibile pe https://www.iabilet.ro/bilete-zilele-nordului/. Detalii despre ediția a șaptea a festivalului Zilele Nordului găsiți pe www.zilelenordului.ro