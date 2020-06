Nimic nu este imposibil de realizat atunci când îți dorești cu adevărat!

Aceasta a fost și convingerea noastră, a Colegiului Tehnic C.F „Unirea”, atunci când am hotărât să nu ne lăsăm cea de-a 100 – a promoție a școlii să plece înainte de a participa la cel mai așteptat eveniment din viața de licean: festivitatea de absolvire.

Pe 1 iunie, Colegiul ”Unirea” a organizat o inedită Festivitate de Absolvire a Promoției Centenar 2020 în mediul online, lansând cu această ocazie și Anuarul absolvenților, pe site-ul școlii.

Evenimentul a adunat toți elevii celor șase clase de-a XII-a din acest an cărora li s-a alăturat întregul corp profesoral al școlii.

Sărbătoarea absolvenților noștri nu a fost una obișnuită. Va rămâne un moment memorabil în amintirile tuturor celor prezenți și în istoria școlii, nu numai ca singura festivitate ce are loc exclusiv în online, dar mai ales datorită invitaților noștri și a mesajelor primite de la Alumni Unirea, din Europa, SUA, China pentru elevii promoției Unirea Centenar 2020.

Au fost împreună cu noi Andrei Leonte, artist și videoblogger îndrăgit de tinerii noștri absolvenți, expertul în educație Marian Staș, profesor asociat la Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii, coordonatorul programului de leadership „Liderii Mileniului Trei”, fost consilier al ministrului Educației în acest an, dar și părintele Constantin Necula, profesor universitar, speaker permanent la conferințele naționale Super Teach.

Prin mesaje extrem de emoționante, motivaționale și nu în ultimul rând de solidaritate cu liceenii care își vor da examenul maturității în vreme de pandemie, ne-au fost aproape și absolvenți ai școlii noastre din ultimii 22 ani, cu povești de succes, adevărate modele pentru promoția 2020.

Un alt moment inedit al festivității noastre, a fost invitația elevilor moderatori către profesorii lor de a le răspunde cât mai original la unele întrebări tangente cu matematica, fizica, literatura, franceza, geografia, contabilitatea, dar cu scopul de a contura un portret final al promoției 2020. Profesorii au dat răspunsuri neașteptate, amuzante, dar care au reușit să creioneze un profil generațional autentic.

Nu au lipsit nici momentele de tradiție ale unei festivități de absolvire: imnul academic Gaudeamus Igitur, strigarea pentru ultima oară a catalogului, cuvintele de suflet ale diriginților și ale reprezentanților claselor, ale conducerii școlii, desemnarea șefilor de promoție și înmânarea cheii succesului pentru generațiile viitoare.

Cei mai emoționați dintre participanți au fost, până la final, șefii de promoție care, după patru ani de muncă, s-au dovedit a fi cei mai buni dintre cei buni. Promoția ”UnireaCentenar” are patru șefi de promoție : Ionuț Arseni, de la clasa a XII-a D pentru profilul Tehnic, Florina Cosmina Pintiliasa, clasa a XII-a F la profilul Ștințele Naturii, Paula Iuliana Perțu, de la clasa a XII-a A la profilul Economic. Șefa de Promoție « UnireaCentenar » 2020 este Alice Narcisa Chiriac, de la clasa a XII-a A, olimpică națională în 2019.

A fost o festivitate amplă, cu peste 200 de participanți – ”conturi de utilizatori” și cum altfel în vremea luiCovid -19, decât o ”locație” digitală. În ciuda acestui lucru, au fost atât de multe emoții, lacrimi, discursuri care au atins suflete, numeroase momente surpriză și zâmbete, 200 de zâmbete la unison.

La un secol de la înființare, Colegiul Tehnic CF „Unirea” Pașcani, își rescrie povestea, construind un nou edificiu educațional, o nouă ”școală”: #UnireaOnline. Aici ne-am mutat din 11 martie 2020, organizând, în fiecare zi, cursuri online pe patru platforme digitale (Adservio, Google Suite, Microsoft Teams și Zoom), pregătire remedială în proiectele ROSE și POCU – Antreprenor ING, activități în cadrul programului ”Școala Altfel”, organizate impecabil în același mediu online. Nu am vrut să le lipsească elevilor noștri nimic din ce am fi putut să le oferim în ulltimele trei luni. Astfel, săptămâna trecută am organizat și o simulare online a examenului de bacalaureat, la toate cele trei probe, ajutându-i pe viitorii candidați cu o analiză reală de moment a pregătirii lor, un feedback necesar pentru toți absolvenții noștri.

Suntem mândri de promoția ”Unirea Centenar” a școlii noastre, pentru că așa cum spunea părintele Constantin Necula în mesajul său către aceștia, au rezistat în această vreme de pandemie și ”poate că examenul maturității voastre a și avut loc, e clar că ați trecut prin cel mai greu examen din viața voastră”. Avem încredere că mesajul ”România pe bune vă așteaptă ca pe pâinea caldă! Căutați-vă, găsiți-vă și zburați în cerul vostru cel mai înalt cu putință!” al domnului Marian Staș, va fi împlinit și va da sens educației primite în cei patru ani la Colegiul ”Unirea” din Pașcani.

Profesor Iuliana Gordin

Purtător de cuvânt, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”, Paşcani