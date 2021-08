Timp de două zile comunitatea din Vatra Moldoviței a sărbătorit-o pe campioana olimpică Ancuța Bodnar care a sosit în localitatea natală cu medalia de aur la canotaj câștigată la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Unul dintre momentele emoționante s-a consumat în Altarul de vară al Mănăstirii Moldovița. Gazdă bună și primitoare a fost cuvioasa maică stareță, Stavrofora Benedicta. Sub cerul albastru al verii, cu nelipsitul Tricolor in mână, sportiva, împreună cu Virgil Saghin și Zenoviu Gavril Cenușa, primarul si viceprimarul comunei Vatra Moldoviței, toți îmbrăcați în frumoase straie naționale, s-au alăturat credincioșilor participanți la Sfânta Liturghie. Pe rând, începând cu părintele Mihai, maica stareță, primarul comunei, toți cu emoții și lacrimi in ochi, i-au adus Ancuței, cuvinte de felicitare. Viceprimarul a cântat minunat, IUBI-TE – VOI, DOAMNE!-ca o completare a frumuseții ceremoniei. Un grup restrâns de copii au povestit lumii adunate, în grai bucovinean, despre povestea muncii și succesului sportivei. S-a plâns de emoții, dar s-a și râs, de spusele celor mici și de frumusețea și gingășia lor.

Un alt moment emoționant a avut loc pe stadionul din localitate unde Ancuța Bodnar s-a aflat în mijlocul întregii comunități școlare din Vatra Moldoviței. Îndrăgita sportivă, cu drapelul în mâini, a sosit pe stadion, însoțită de primar, viceprimar și familie. Flori, multe flori, din partea tuturor claselor de elevi și preșcolari, i-au arătat Ancuței, cât este de iubită. Timp de câteva ore, fiecare și-a exprimat admirația și recunoștința. Întreaga comunitate și-a arătat afecțiunea, prin urale și îmbrățișări îndelungi.

”Ne-am adunat în zi de sărbătoare în curtea Mănăstirii Moldovița pentru a ne închina și a mulțumi lui Dumnezeu! Țin să vă mărturisesc că Mănăstirea Moldovița împreună cu Preacuvioasele Maici au un loc special în inima mea deoarece eu am crescut sub streașina Mănăstirii și de mic copil veneam cu bunicul meu duminica la liturghie și cu colinda de Crăciun. Am retrăit toate momentele din viața mea cand minunații copii au povestit atât de frumos povestea și parcursul meu. A fost un moment deosebit cu mare încărcătură emoțională. O amintire care va dăinui de acum mulți ani. Mulțumesc Maicii Starețe Stavrofora Benedicta, Domnului Primar Virgil Saghin, Domnului Viceprimar Zenoviu Gavril Cenusa, Doamnei Director și Coordonator Ilaria Puşcă, copiilor de la Ansamblul „Gura Izvorului”, Părintelui Mihai, Preacuvioșilor Părinți, familiei, tuturor credincioșilor pentru această zi memorabilă și pentru toate cuvintele emoționante. Am simțit că m-am întors într-o comunitate puternică, frumoasă, cu instituții locale, care își desfășoară activitatea în strânsă armonie. Vă felicit pe toți!”,a scris marea camionă pe pagina sa de facebook.