În anul 2022 au fost născuți 3707 bebeluși, iar pentru prima dată după o lungă perioadă de timp, statistica arată că numărul fetelor născute în anul 2022 a fost mai mare decât cel al băieților, 1.876 fete și 1.831 băieți. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi. Cele mai dese prenume alese în 2022 au fost: Maria (115), Anastasia (72), Sofia (69) și Elena (51); David (103), Matei (90), Ștefan (65) și Alexandru (64).

”De asemenea, 505 cupluri au spus DA hotărât în fața ofițerului de stare civilă. Am fost onorat să particip la multe dintre aceste oficieri și să fiu martor al emoției lor. Multă sănătate, iubire și credință tuturor! În anul 2022 au fost născuți mai puțini copii decât în 2021 (3904 copii), dar mai mulți decât în 2020 (3097 copii), totodată, au fost mai puține căsătorii decât în ultimii doi ani”, a mai punctat Harșovschi.