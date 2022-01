O nouă modă! ”Fetele bune” de la Hollywood, frumoase şi bogate, nu mai sunt interesate de ”băieţi buni”, frumoşi şi eleganţi. Ele s-au cuplat cu băieţi mai tineri, tatuaţi, scrie click.ro.

Kim Kardashian (41 de ani) a şocat pe toată lumea când s-a cuplat anul trecut cu comediantul Pete Davidson, un tânăr de numai 28 de ani, cu mâinile pline de tautaje, după ce a dat divorţ de rapperul Kanye West (44 de ani). Vedeta americană Kim nu mai concepe să se împace cu Kanye, care îi era soţ din 2014, împreună cu care are 4 copii: North, de 8 ani, Saint, de 5 ani, Chicago, de 3 ani, şi Psalm, de 2 ani. Kim Kardashian are averea de 1,5 miliarde de dolari, iar Pete are 8 milioane de dolari.

Actriţa Megan Fox (35 de ani) s-a cuplat cu rapperul Machine Gun Kelly (31 de ani) în mai 2020. L-a părăsit pe soţul său, actorul Brian Austin Green (48 de ani), cunoscut pentru rolul din serialul “Beverly Hills 90210”, pentru cântăreţul mai tânăr plin de tatuaje. A renunţat şi la cei trei copii pe care îi are cu Green, pentru iubit. Copiii, Bodhi, de 7 ani, Journey, de 5 ani, şi Noah, de 8 ani, au rămas la soţ. Megan Fox are 8 milioane de dolari, Machine Gun Kelly are 10 milioane de dolari.

