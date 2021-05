17000 de euro daune obtinute pentru copilul si familia ei care au trecut prin momente teribile: copilul a fost muscat iar mama a pierdut sarcina de 20 de saptamani din cauza socului suferit. Primaria Medias nu si-a asumat niciun moment raspunderea incercand sa dea vina pe parinti pentru incident.

2 ani de zile a luptat in instanta Asociatia IREC pentru ca sa obtina dreptate pentru fetita in varsta de 10 ani a familiei Lupu din Medias care a fost atacata si muscata de un caine fara stapan din vecinatatea blocului unde aceasta locuieste impreuna cu familia ei, in iunie 2019, in timp ce se intorcea de la scoala.Avocata Carmen Bordei pusă în slujba apărării victimei, prin eforturile Asociației IREC, a obtinut, dupa 2 ani de lupta in tribunal, 17000 euro daune morale pentru copilul atacat si pentru familia ei, mai ales ca aceasta a suferit o dubla tragedie: mama fetitei, insarcinata fiind la momentul cand s-a produs atacul, a pierdut sarcina de 20 de saptamani din pricina socului suferit.

Familia victimei a apelat la ajutorul Asociației Inițiativă pentru Responsabilitate Civică, organizație constituită pentru a apăra drepturile victimelor atacate de maidanezi după cazul Ionuț Anghel. Va reamintim ca este responsabilitatea primariilor sa se asigure ca nu exista caini fara stapan pe strazile si in spatiile publice inca din 2013 cand a intrat in vigoare Legea lui Ionut, copilul de 4 ani ucis de maidanezi aciuati pe un spatiu de langa un parc central.

Din pacate, multe primarii nu isi fac datoria ca dovada ca si dupa 8 ani de la tragedia din capitala, exista inca orase si municipii in care cainii fara stapan reprezinta un pericol pentru sanatatea si viata cetatenilor si mai ales a copiilor.

Decizia tribunalului poate fi contestata la apel insa Asociatia IREC va face toate eforturile ca la apel sa traga la respundere directa si personala a primarului municipiului Medias, pe baza precedentului stabilit tot de Asociatie in 2020.

Pe scurt, orice cetățean al țării ar trebui să știe că pentru astfel de lucruri este răspunzătoare și instituția Primarului, acesta având o răspundere directă și personală privind funcționarea corespunzătoare a serviciilor publice locale, intre care se afla si ecarisajul. Practic, Decizia nr. 1054 din 4 iunie 2020, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în în Buletinul Casației nr. 1/2020, pag. 67-79 stabilește un precedent judiciar important referitor la răspunderea instituției Primarului care este responsabilă pentru activitatea serviciilor publice din subordine, prin urmare în orice situație în care un serviciu public nu funcționează corespunzător, primarul răspunde alături de Unitatea administrativ teritorială.

In legatura cu speta din Medias, Avocata Carmen Bordei, ea insasi o mama al carei copil a fost atacat de un caine maidanez pentru care s-a luptat in instanta, a declarat:

„Din perspectiva cuantificarii daunelor, deși mari fata de media obișnuită, raportat la suferința generata de incidentul în sine, apreciez că este nesemnificativa.

Trauma suferita de minora, victimacâineluimaidanez, se va întinde pe o perioada foarte lunga de timp, neexistând o opinie unitara cu privire la modul în care afectează psihicul minorilor astfel de traume, prin urmare despăgubirea obținută nu este suficienta.

În ceea ce privește suferința părinților, care datorita acestui incident au pierdut un copil , mama suferind un avort la câtevazile de la incident, estelesne de înțeles. Aceștia au suferit un dublu prejudiciu, unul generat de suferința copilului muscat de câine, care ar puteasa nu mai fie niciodată același, și unul personal generat de pierderea unei sarcini și de vinovăția resimțită ca părinte, care nu a putut face mai mult pentru copilul lui.

Astfel încât, despăgubirea acordată prin sentința apare a fi insuficienta.

În privința autorității publice locale, aceasta nu respecta nici una din dispozițiile legale privind câinii fără stăpân, și nu și-a asumat nici un moment responsabilitatea pentru incident, incercand în timpul procesului sa dea vina pe părinții minorei . În procesele de acest gen a devenit clasică aruncarea vinei pe părinții minorilor, care sunt obligați sa suporte și umilirea din partea celor care sunt plătiți din banii lor, pentru a aplica legea în acest domeniu, pe lângă suferința generata de tragedia în sine.’’

Ana Măiță, cunoscută pentru activitatea să de reprezentare a drepturilor mamelor și copiilor din România, se numără printre membrii fondatori ai Asociației IREC pe care a constituit-o alături de alți cetățeni preocupați de rezolvarea problemei cânilor fără stăpân. În această calitate, Ana Măiță și Asociatia IREC au susținut cheltuielile pentru ca victimele maidanezilor să obțină dreptate în justiție iar cei răspunzători de neridicarea lor de pe stradă, așa cum prevede legea, să fie trași la răspundere.

“Ducem o luptă tăcută dar extrem de importantă pentru siguranța românilor și a familiilor lor. Nu ne sprijină nimeni, nu este o cauză populară deși ceea ce noi solicităm este să nu mai existe câini pe străzi, exact așa cum prevede și legea. Lăsați pe stradă, câinii fără stăpân pot ataca oameni sau pot fi chiar ei victimele abuzurilor. Locul lor nu este pe stradă iar primarii trebuie să înțeleagă că este responsabilitatea lor directă să găsească soluții pentru a aplica legea. Asociația IREC va duce în continuare această luptă pentru ca oamenii să fie în siguranță pe spațiile publice, nu sfâșiați de vii ca în codru. O mână de cetățeni au susținut financiar acest efort financiar semnificativ timp de ani de zile și vreau să le mulțumesc pentru asta”, spune Ana Măiță.