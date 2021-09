Sâmbătă dimineață o femeie de 59 ani din Rădăuți a condus autoturismul pe DN 2, în interiorul localității Dănila. Ajungând la intersecția cu DC 38 C, a surprins și accidentat pe o minoră de 12 ani, din sat Dănila, care s-a angajat în traversarea drumului județean prin loc nemarcat.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a pietonului.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ şi i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză se va întocmi dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „Vătămare corporală din culpă”, faptă prev. şi ped. de art. 196 al. 2 și 3 din C. pen.