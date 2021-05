24% dintre bebelușii sub 6 luni sunt hrăniți cu lapte de vacă (sau alt lapte de origine animală), un sfert dintre aceștia îl primesc drept hrană principală*

Laptele de origine animală consumat la o vârstă fragedă, sub un an, pune în pericol sănătatea și dezvoltarea copilului.

Asociația SAMAS, în parteneriat cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului lansează campania educațională Fiecare pui cu lăpticul lui. Campania este destinată părinților cu copii cu vârsta de sub un an și viitorilor părinți, având în vedere datele îngrijorătoare referitoare la contextul alăptării în maternitățile COVID-19, dar și practicile de nutriție în rândul părinților, neadecvate vârstei copilului, în cazul în care alăptarea nu este posibilă.

Ultimii 2 ani de pandemie au creat un grad crescut de anxietate în rândul mamelor, în special al celor suspecte sau diagnosticate cu COVID-19, alăptarea fiind în majoritatea cazurilor o provocare și mai mare, atunci când mama este separată de bebeluș. Toate aceste provocări contribuie la o scădere a ratei alăptării exclusive.

Totodată, conform datelor din *studiu KANTAR TNS din 2020, 24% dintre părinții cu copii mai mici de 6 luni oferă acestora lapte de vacă sau de altă origine animală (capră, măgăriță, bivoliță), nepotrivit pentru bebeluș și care le pune în pericol sănătatea.

Substituirea laptelui matern direct cu lapte de origine animală este contraindicată copiilor sub vârsta de un an, aceștia având nevoi nutriționale de dezvoltare specifice. Hrănirea copilului sub un an cu lapte de vacă sau de altă proveniență animală poate provoca deficiențe în aportul de substanțe nutritive de bază. Laptele de vacă are un conținut prea mare de proteine și sodiu, suprasolicitând rinichii imaturi ai bebelușului și sistemul lui digestiv, și este, în același timp, sărac în minerale și vitamine esențiale pentru bebeluș. În plus, excesul de acizi grași saturați din laptele de vacă, bivoliță, măgăriță sau capră, poate determina pe termen lung apariția bolilor de inimă, a diabetului și obezității.

Părinții aleg să ofere lapte de vacă bebelușilor crezând că: ”este bine tolerat”, ”este sănătos”, ”este natural” relevă studiul KANTAR TNS.

”Am gândit campania Fiecare pui cu lăpticul lui pornind de la ideea că, oricât de mult ne place să ne alintăm copiii cu nume de animăluțe, puii de om sunt diferiți de cei ai altor specii, fiecare având nevoi de creștere diferite. Laptele de vacă este potrivit doar pentru vițeluși, cum, de altfel, știm că laptele matern este cea mai bună hrană pentru bebeluși. Prin mesajele creative ale campaniei, care au la bază recomandările experților din sănătate, ne dorim să atragem atenția părinților asupra faptului că ceea ce mănâncă bebelușul lor încă din primii ani de viață este definitoriu pentru sănătatea și dezvoltarea sa ulterioară. De aceea, îi îndemnăm să se asigure că își iau informațiile doar de la specialiști și din surse sigure” declară Sînziana Ioniță Ciurez, directorul executiv al Asociației SAMAS.

”Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului promovează alăptarea și susține campania Fiecare pui cu lăpticul lui, considerând că alimentația corectă a sugarului oferă cadrul nutrițional și psiho-emoțional necesar dezvoltării armonioase a sugarului. În aceeași notă optimistă a campaniei, considerăm că un sugar hrănit la sân va fi sănătos, activ și voios, rezistent la provocările mediului extern imediate sau îndepărtate. E important, așadar, ca mămicile să știe că fiecare pui trebuie hrănit cu lăptic de la mama lui” ꟷ spune Dr. Michaela Nanu, CS GR.I, INSMC

Campania Fiecare pui cu lăpticul lui se va derula timp de o lună pe social media, pe www.asociatiasamas.ro și pe www.insmc.ro, unde părinții vor putea citi articole scrise de specialiști și vor regăsi informații despre programul național privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform legii 321/2001. Pentru o mai bună informare, se vor organiza și webinarii gratuite dedicate atât părinților, cât și medicilor de familie, prin intermediul INSMC.

Din 2013, Asociația SAMAS a inițiat și implementat programe de educație: Sănătos la pieptul mamei, inițiere și menținerea alăptării- SAMAS la bine și la greu din dorința ca, prin intermediul consilierilor în alăptare SAMAS, să ajutăm cât mai multe mame, iar campaniile noastre de informare, cum este și mesajul despre alăptare difuzat pe TV să ajute la conștientizarea beneficiilor laptelui matern atât pentru bebeluș, cât și pentru mamă.

DESPRE ASOCIAȚIA SAMAS

Asociația SAMAS este o organizație nonprofit, care a dezvoltat prima comunitate națională de educatori perinatali (din rândul asistenților medicali și moașelor), pentru a oferi cel mai extins program de sănătate și sprijin pentru mame și sugari în primele 1.000 de zile, înainte și după naștere, atunci când pot fi puse bazele unei vieți sănătoase a viitorului adult. Scopul asociației este acela de a contribui la îmbunătățirea sănătății populației prin educație și prevenție în sănătate, în special în primii ani de viață ai copiilor. Obiectivele SAMAS pe termen lung sunt: creșterea ratei de alăptare exclusivă, informarea corectă a mamelor despre procesul nașterii, îmbunătățirea stării de sănătate a mamei, dar și a bebelușului, printr-o nutriție echilibrată din timpul sarcinii, cât și postnatal, educația nutrițională în rândul preșcolarilor și în familiile acestora. Detalii pe www.asociatiasamas.ro

Începând cu 2013, de când a început programul SAMAS și până la finele anului 2019, SAMAS:

a format 1000 de Educatori Perinatali la nivel național

882 de mame au participat la cursurile SAMAS în peste 32 de orașe, dintre care 6849 au fost prin proiecte sociale

Asociația SAMAS a contribuit, prin cursurile de alăptare prenatală și consilierile în alăptare oferite de Educatorii Perinatali SAMAS, la creșterea ratei de alăptare exclusivă. Conform Studiului Național ”Alăptarea și nutriția copiilor în primul an de viață”, desfășurat de Asociația SAMAS, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului și Societatea Națională de Medicina Familiei, rata alăptării exclusive a crescut la 29,8% în 2016 vs. 12,6% în 2010.

difuzarea pe toate canalele TV și radio, în fiecare zi, începând din 2016, a mesajului de sănătate publică, introdus de SAMAS – “Hrănirea exclusivă la sân a copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă”.

implementarea programului de educație nutrițională pentru preșcolari, Sănătos de mic, în 184 de grădinițe de stat cu program prelungit din București. 430 de cadre didactice și asistente medicale au urmat cursuri de nutriție, 21.300 de copii vor urma 10 lecții interactive de nutriție și 31.950 de părinți au fost implicați în program prin ateliere de gătit, conferințe de nutriție sau au primit Ghidul de nutriție Sănătos de mic.

300 de mame din comunități defavorizate au primit până în prezent CUTIA Bebelușului împreună cu informațiile necesare pentru alăptare și îngrijirea copilului.

Proiectul CUTIA Bebelușului a primit premiul pentru cel mai bun proiect de implicare socială la Gala CONAF din 2019.

Asociația SAMAS a fost înființată datorită extinderii și dezvoltării Programului SAMAS, inițiat de către Fundația Crucea Albă, Fundația Nutricia și Crucea Roșie – Filiala Sector 6, susținut de Danone Ecosystem.

