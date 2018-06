Accidentele numerose din ulltima perioada in care au fost implicati biciclistii in judetul Iasi ne-a determinat sa raspundem prezent invitatiei de a fi coorganizatorii unei campanii pe care noi o consideram extrem de importanta.

Intitulata „Fii cu ochii in 4 pe doua roti”, campania isi propune constientizarea biciclistilor cu privire la regulile de circulatie, importanta unei echipari corespunzatoare atat a biciclietei, cat si a biciclistului, precum si respectarea unei conduite potrivite in trafic – toate menite sa sporeasca siguranta deplasarii pe bicicleta. Campania este organizata de Asociaţia Naţională pentru Sprijinirea Victimelor şi Prevenirea Accidentelor Rutiere si Asociatia ProBikeAddiction, in parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean Iasi.

Evenimentul central al campaniei este „Marsul sigurantei pe doua roti” ce va fi organizat duminica, 8 iulie pe traseul Primărie – Rond Fundaţie – Bulevardul Independenţei – Tg. Cucu – Str. Anastasie Panu – Str. Sf. Lazăr – Str. Palat – Palatului Culturii, la care sunt asteptate cateva cateva sute de biciclisti ieseni.

Mai multe detalii despre campanie găsiţi aici: https://bit.ly/2JUZwv4