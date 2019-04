Stresul si ritmul alert de viata ne produc o serie de neplaceri, tocmai de aceea e important sa ne regasim echilibrul. Insa cei mai multi dintre noi am uitat care sunt activitatile care ne fac placere si ne ajuta sa ne relaxam, nu stim cum putem sa fim mai fericiti sau macar mai relaxati ori nu mai credem ca fericirea sta in lucruri simple. Insa, puse in aplicare, metodele de mai jos iti vor arata ca sa fii mai fericit se poate si nu e chiar atat de greu pe cat credeai.

1.Fa o lista cu ce iti place sa faci si include actiunile in programul tau zilic

Urmam in fiecare zi reguli care ne fac tenul sau trupul mai frumos, precum demachiatul sau aplicarea cremei, insa, de multe ori, uitam de sufletul si de psihicul nostru. Tocmai de aceea, fa o lista cu activitatile care iti fac placere si introdu cate 3 in fiecare zi. Vei vedea ca, in timp, vei fi mai relaxata si mai optimista.

Nu e nevoie sa fie aceleasi, poti alterna, poti diversifica. Insa e important sa fie usor de realizat, pentru a-ti putea schimba starea. Daca iti plac excursiile, probabil ca nu vei putea sa faci asta in fiecare zi, dar, cu siguranta, gasesti 3 lucruri care iti plac si care pot face parte din rutina zilnica.

2.Lucrezi prea mult la calculator? Introdu in programul tau o actiune in care iti folosesti mainile

In urma cu ani de zile, femeile aveau timp de tricotat, crosetat si gatit, activitati care le relaxau daca erau facute din placere si nu doar din necesitate. Fa si tu obiecte handmade. Poti incepe cu ceva mic si, daca iti place si te pricepi, poti sa cresti inclusiv complexitatea.

Gateste o reteta noua, interesanta, insa cu cel putin doua ore inainte de a ti se face foame. Altfel, toata placerea gatitului si a inovarii se va transforma in stresul de a termina cat mai repede, pentru a-ti potoli foamea.

Picteaza, zugraveste. Acum e atat de simplu sa zugravesti, incat poate parea o joaca de copil. Ai nevoie doar de lavabila, un trafalet mic sau o pensula. Restul va veni de la sine.

3.Citeste o carne antrenanta

Cercetarile spun ca o carte care te prinde poate sa rupa cercul vicios al gandurilor negative. Si e normal sa le intample asta, pentru ca atunci cand citesti cu interes, mintea ta e ocupata sa imagineze, sa inteleaga, sa urmeze firul povestii si nu mai are cum sa rumege aceleasi ganduri care iti provoaca stres si disconfort.

In plus, cititul e o activitate care dureaza si e nevoie de minim 2 minute pentru a-ti schimba starea. Dar, cu cat stai mai mult intr-o stare placuta, cu atat va fi mai benefic pentru psihicul tau. Asadar… tu ce carte citesti azi?

4.Vorbeste cu un prieten in fiecare zi

Despre nimicuri, despre lucruri importante… nu conteaza. Dar socializarea si comunicarea ne fac bine si cine e mai potrivit pentru asta, daca nu un prieten? Nu e nevoie sa porti conversatii lungi sau cu insemnatate mare. E nevoie doar sa fii tu insuti si sa ai parte de apropierea sufleteasca, nu neaparat fizica, a unui prieten.

5.Ia-ti o pauza doar pentru tine

Uneori, e nevoie sa stam doar noi cu noi insine, fara galagia si influenta celor dn jur. E nevoie sa ramanem singuri, cu gandurile noastre, sa ne dam seama ce ne dorim, ce asteptari avem de la viata sau pur si simplu sa ne relaxam, fara sa fim intrerupti. Ia-ti si tu o pauza de la tot si asculta-ti gandurile.

Pe langa metodele de mai sus, poti opta pentru sport, care e benefic si esential pentru o viata sanatoasa, pentru o iesire cu prietenii, un film bun sau, de ce nu, sa razi in hohote citind glume.

Asadar, tu pentru ce metoda de relaxare si a petrecerii timpului liber optezi? Care e cea mai eficienta pentru tine?