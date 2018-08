Somnolenta la volan reprezinta o combinatie periculoasa, efectele oboselii fiind comparate foarte des cu cele ale conducerii sub influenta alcoolului. La fel ca alcoolul, somnolenta incetineste timpul de reactie, scade gradul de constientizare a mediului inconjurator, provoaca deficiente in judecata si creste riscul de a fi implicat intr-un accident auto.

Aparitia oboselii poate fi legata, insa, si de alte elemente ce tin de conducatorul auto (deshidratare, alimentatie necorespunzatoare), de autovehicul (zgomot excesiv, caldura excesiva in habitaclu) sau de conditii externe (conditii meteorologice nefavorabile, congestie in trafic, monotonia de pe drum).

Este de ajuns o singura fractiune de secunda, moment in care pot aparea atipirea si, implicit, pierderea controlului autovehiculului. De accea, la primele semne de oboseala (stare de moleseala, clipire frecventa, incetosarea privirii) trebuie sa se intrerupa calatoria, sa se parcheze masina intr-un loc sigur, iar cel de la volan sa se odihneasca pana la refacerea totala a capacitatilor psiho-motorii necesare conducerii in siguranta.

Oboseala se instaleaza cu precadere in doua perioade ale zilei, respectiv intre orele 2.00 – 2.59 (cand bioritmul si vizibilitatea sunt reduse), si 15.00 – 15.59 (cand oboseala acumulata in timpul zilei are mare influenta asupra capacitatii de conducere).

S-a constatat ca exista mai multe etape ale oboselii la volan, de la o oboseala usoara la atipire si apoi adormire. De cele mai multe ori, oboseala este asemanata cu o alta cauza grava de producere a accidentelor si anume neatentia in conducerea autovehiculelor. Oboseala la volan, ca si cauza principala a acidentelor, joaca un rol minor in accidentele produse in mediul urban, fata de cele care au loc in afara localitatii, avand in vedere faptul ca distantele parcurse si timpii consumati sunt relativ mici. Pentru prevenirea oricarui eveniment nedorit, polițiștii recomanda maximum de prudenta la volan, deplasarea cu viteza legala, adaptata conditiilor concrete de drum si deosebita atentie la efectuarea depasirilor, cele mai complexe si periculoase manevre in trafic. Pentru a evita oboseala la volan, soferii trebuie sa constientizeze nivelul de oboseala resimtit si sa nu-si continue deplasarea decat dupa o pauza de odihna, respectiv o scurta repriza de somn de minimum 15 minute.Trebuie realizata planificarea judicioasa a traseelor care urmeaza sa fie parcurse, etapizandu-le de asa maniera incat dupa minimum 100 km sa fie incluse opriri pentru odihna. Este recomandata conducerea alternativa, in cazul existentei unui sofer de schimb, astfel incat perioadele de conducere sa poata alterna cu cele de odihna. Este necesara evitarea conducerii autovehiculelor pentru o perioada mai mare de 8 ore pe zi, trebuie alese rutele care sa mentina treaza atentia, in detrimentul drumurilor plictisitoare de tipul autostrazilor.

În cursul zilei de ieri pe DN2 s-a produs un grav accident rutier, din primele verificări efectuate conturându-se ca și cauză principală oboaseala la volan. După mai bine de 2000 de km conduși, un șofer a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe contrasens.

În jurul orei 15:30, pe DN 2, pe raza com. Grănicești, un bărbat de 35 ani, din com. Bălcăuți, în timp ce conducea autoturismul înmatriculat în Italia, a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu partea laterală stânga spate a unei autoutilitare condusă regulamentar de către un bărbat de 30 ani, din Ucraina. După coliziune, autoturismul condus de bărbatul de 35 de ani a lovit frontal autoturismul condus regulamentar tot din sens opus, de un bărbat de 50 ani, din mun. Rădăuți, pe care l-a proiectat în afara părții carosabile.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto de 50 de ani, care a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde a decedat.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „ucidere din culpă” și „vătămare corporală din culpă”.

Nu conduce cand esti obosit! Fii treaz la volan!

• Dormi intre 7 si 9 ore pe noapte in mod regulat: este cea mai buna metoda de a preveni condusul obosit.

• Evita sa conduci noaptea, mai ales singur in masina.

• Daca ai de facut un drum lung, este recomandat sa imparti orele de condus cu un alt sofer.

• Trage pe dreapta sau roaga un alt sofer-pasager din masina sa conduca daca resimți semne de oboseala.

• Daca esti singur in masina si ai de parcurs un drum lung, porneste radioul pentru a asculta muzica si tine geamul putin deschis.

• Nu folosi sisteme de cruise control pentru a mentine viteza constanta, in special daca conduci singur noaptea; faptul ca te vei concentra sa iti mentii viteza te poate ajuta sa stai treaz.

• Trage pe dreapta pentru a lua o pauza o data la doua ore, chiar daca nu simti ca iti este somn. Ia o gustare, coboara putin din masina pentru a te plimba. Daca simti nevoia, dormi putin.