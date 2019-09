Fiica vitregă a regretatului om de radio Andrei Gheor­ghe se pregăteşte să revină în showbiz cu mai multe colaborări muzicale. Katarina Dyer sau Katarina, pe numele ei de scenă, a debutat ca solistă la 13 ani, însă e şi o talentată textieră şi compozitoare. Frumuşica blondină şi-a amintit, pentru Click!, despre relaţia avută cu cel care i-a fost ca un tată adevărat.

Tânăra, care mai are doi fraţi, a povestit despre tatăl ei vitreg, alături de care a locuit o vreme. El îi impunea să intre în casă la orele 22.00, în plus era şi foarte gospodar: „Când i-am spus lui Andrei prima oară că aş vrea să cânt, ne aflam într-un restaurant, aveam 13 ani. El mi-a zis că dacă nu sunt în stare să mă ridic acum şi să cânt cât de tare pot, de faţă cu toată lumea, nu o să am niciodată tupeul să urc pe o scenă şi să acaparez publicul. Evident că i-am demonstrat că pot şi că asta îmi doresc să fac”.

