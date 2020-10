Fiica lui J.Lo, Emme, i-a pregătit o surpriză pentru nuntă mamei ei. Fetița de 12 ani a recunoscut că nu mai are răbdare să aștepte până când ”va trece pandemia și mama ei în vârstă de 51 de ani se va putea mărita cu Alex Rodriguez. Jennifer Lopez şi Alex Rodriguez trebuiau să se căsătorească în această vară. Pandemia le-a dat peste cap planurile pentru că evenimentul de peste două milioane de dolari trebuia să aibă loc în Hamptons şi să aibă peste 250 de invitaţi, amintește click.ro.

Emme, de 12 anișori, sora geamănă a lui Max, a promis că va cânta la nuntă piesa ”You are my sunshine”. Ea și-a făcut debutul artistic la Super Bowl când a cântat cu Jennifer Lopez melodia ”Let’s get loud”. Emme se pregătește intens pentru momentul în care își va conduce mama la altar și visează ca nunta să fie una ca în povești. Însă nu numai ea arde de nerăbdare să danseze la nuntă. Alex Rodriguez, 45 de ani, recunoaște că ascultă obsesiv știrile sperând ca restricțiile impuse de pandemie să fie ridicate peste noapte și nunta din povești să poată avea loc fără măști pe chipurile invitaților, mai scrie sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/fiica-lui-jlo-nu-mai-are-rabdare-isi-vrea-mama-maritata-ce-surpriza-i-pregatit