Frumusețea și eleganța circulă în familia modelului britanic Kate Moss. Ea este una dintre cele mai apreciate fotomodele a tuturor timpurilor, însă fiica sa, Lila Grace, de 17 ani, îi calcă pe urme și are potențialul de a deveni un nume important în industria modei. Acest lucru l-a demonstrat recent, când a apărut îmbrăcată într-o ținută extrem de provocatoare, care a amintit de o apariție a mamei sale, notează click.ro.

Adolescenta a purtat o rochie maxi neagră transparentă, amintind de la look-ul afișat de mama sa la petrecerea Elite Model Agency Look of the Year 1993, în urmă cu 27 de ani. Dacă fiica și-a expus trupul sculptat, Kate Moss a ales o ținută mai cuminte: o rochie lungă dintr-un material fluid, o eșarfă asortată și pantofi cu platformă.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/fiica-lui-kate-moss-copie-la-indigo-mamei-sale-adolescenta-intors-toate-privirile