Actorul Matt Damon este blocat din luna martie în Irlanda, într-o suburbie a capitalei Dublin, împreună cu soția sa și cu cei trei copii ai lor. Fiica cea vitregă a actorului însă, studentă la New York, s-a infectat cu noul coronavirus, împreună cu colegele ei de cameră. Din fericire, Alexia s-a vindecat, chiar dacă experiența ei a fost înspăimântătoare, potrivit click.ro.

”Fiica noastră mai mare este studentă la New York. A avut Covid, împreună cu colegele ei de cameră, dar a trecut cu bine prin asta. Toată lumea e ok. Pentru mama lui Lucy și pentru mama mea însă, pentru această generație e înspăimântător. Cred că toți am recepționat mesajul, respectăm regulile de izolare și de distanțare socială, ne spălăm pe mâni și tot restul, dar e înspăimântător, cu siguranță pentru părinții noștri”, a decarat Matt Damon, conform Daily Mail.

