Clubul ROTARY CAMPULUNG MOLDOVENESC RARAU-BUCOVINA va organiza DUMINICA, 14 Octombrie 2018, începând cu ora 17:00, evenimentul cultural SIMFONII IN CAMPULUNG A III-A EDITIE, a anunțat președinta acestei structuri, Petronela Paziuc.

”Si anul acesta, campulungenii și invitații lor vor petrece o seara memorabila in compania artistilor de la FILARMONICA DIN CHISINAU „Serghei Lunchevici”, din Republica Moldova. In repertoriul pregatit pentru aceasta editie a evenimentului sunt incluse piese apartinind compozitorilor Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, J. Strauss, Georges Bizet, Fr. Suppe si multi altii. Manifestarea este dedicată aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1918 și are scop caritabil”, a spus Paziuc.

Orasul Campulung Moldovenesc va fi gazda, pentru citeva ore, pentru orchestra condusa de dirijorul Mihail Agafita, iar orchestra va reuni peste 50 de artisti de elita.

Concertul extraordinar va avea loc in spatiul amenajat la BUCOVINA GRAND SALON (intrarea in Campulung Moldovenesc, vis a vis de PECO SOCAR), accesul in incinta facindu-se gratuit, pe baza invitatiilor distribuite de membrii rotary, in limita locurilor disponibile.

„Daruiti comunitatii impreuna cu Rotary” este mesajul cu care membrii Clubului au demarat organizarea acestui proiect, scopul fiind si strangerea de fonduri pentru scopuri caritabile.

”Organizarea acestui eveniment, SIMFONII IN CAMPULUNG A III-A EDITIE, va fi posibila datorita partenerilor (sponsorilor) care ni se alatura la eveniment, nume importante din mediul de afaceri local alături de autoritatile locale”, a menționat Petronela Paziuc.

Clubul Rotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi a reprezentanţilor diferitelor profesii, care asigură servicii umanitare, promovează standarde etice înalte în toate domeniile de activitate şi stimulează relaţiile de bună înţelegere între membrii comunității.