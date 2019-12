Filiala PMP Suceava a fost premiată la nivel național și dată ca exemplu de urmat pentru toți cei care vor să facă performanță. Organizația județeană a PMP Suceava condusă de Marian Andronache s-a clasat în top 10 între filialele partidului la nivel național în urma rezultatelor obținute la alegerile din acest an. ”Împreună cu o parte din echipa mea din PMP Suceava, am avut bucuria de a fi premiați de conducerea națională a partidului pentru scorurile foarte bune la alegerile de anul acesta, în special din organizațiile: Suceava, Vatra Dornei, Salcea, Pojorîta, Mitocu Dragomirnei, Ipotești, Bosanci, Pătrăuți, Șcheia, Moldovița, Fundu Moldovei, Vicovu de Jos, Pârteștii de Jos. Am fost onorați sa primim atâtea cuvinte de apreciere pentru efortul și implicarea din campanii și să fim prezentați drept exemplu de urmat pentru toți cei care vor să facă performanță. Este datoria noastră să muncim pentru a-i reprezenta cu cinste pe suceveni. Continuăm uniți, motivați și din ce în ce mai puternici”, a declarat Andronache.