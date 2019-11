”Maria, Regina Romaniei”, un film ce reda zbuciumul unei regine care se identifica cu durerea si nevoile unei tari aflată in razboi, in pericol de a-si pierde integritatea, o fila insemnata din istoria neamului nostru, ruleaza in cinematografele din toata tara.

Va atasam programul cinematografelor din Suceava, din saptamana 15-21 noiembrie, cu rugamintea de a prelua informatia pe platformele dumneavoastra media.

De asemenea, pentru informatii detaliate si actualizate zilnic, puteti accesa pagina de Facebook a filmului Maria, Regina Romaniei: https://www.facebook.com/mariareginaromanieifilm/