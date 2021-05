Film Now continuă seria recomandărilor săptămânale. În luna mai, a doua săptămână este dedicată pasionaților de scenarii de crimă, pline de suspans. O comedie neagră, care aduce în distribuție nume precum Allison Janney, Awkwafina și Mila Kunis, propune un scenariu plin de suspans și de arme. Sue Buttons (Allison Janney) este o femeie neglijată întreaga viață de soț, familie și colegi, însă aceasta își găsește momentul de glorie în aparent cea mai proastă zi a ei. Atunci când presa și comunitatea o aduc în prim-plan după răpirea soțului, Sue experimentează cum este să fii în centrul atenției pentru o mulțime de oameni. O producție în care fiecare cuvânt rostit duce la noi complicații, Scandal în direct/ Breaking News in Yuba County (2021) este în premieră TV în România marți, 11 mai, de la ora 20:00, pe Film Now.

Miercuri, 12 mai, de la ora 22:00, în premieră TV pe Film Now puteți urmări Poveste adevărată/ True Story, o producție scrisă și regizată de Rupert Goold, cu James Franco, Jonah Hill și Felicity Jones în rolurile principale. Filmul spune povestea lui Michael Finkel, un fost un jurnalist respectabil al publicației New York Times, unde şi-a câștigat reputația datorită numeroaselor articole care au ajuns pe prima pagină a ziarului. Cariera acestuia este, însă, distrusă atunci când modifică unele detalii din cel mai recent articol şi, drept consecinţă, este concediat. Mai târziu, Michael află că un criminal care şi-a ucis soţia şi copiii a folosit numele lui pentru a se strecura în Mexic. Criminalul este Christian Longo, iar jurnalistuldecide să se ducă să discute cu el, simțind că poate rezulta un articol spectaculos, care să-l readucă în lumea bună a jurnalismului.

Vineri, 14 mai, de la ora 21:50, Film Now îți aduce Jaful de pe Baker Street/ The Bank Job. Când lucrurile nu merg bine la locul de muncă, Terry (Jason Statham), un londonez care specula afacerile necinstite, primeşte o ofertă greu de refuzat: jefuirea unei bănci. Planul implică o femeie frumoasă, o bancă al cărei sistem de alarmă este dezactivat, o pradă aparent uşoară şi niciun pericol! Dar ce nu ştie Terry este că partenera lui are un plan chiar mai complicat: într-un seif se află nişte fotografii compromiţătoare ale unui personaj celebru, care pot fi folosite ca monedă de schimb. Află dacă planul celor doi va reuși într-un film bazat pe o poveste reală, doar la Film Now!