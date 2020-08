În luna septembrie, Film Now dă restart acțiunii! Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna și Helena Bonham Carter fac echipă în superproducția Ocean’s 8: Jaf cu clasă.

De aproape 6 ani, Debbie Ocean plănuiește cel mai mare jaf din viața ei. Miza este imensă, iar locul spargerii – o adevărată fortăreață. Ca sa reușească, are nevoie de o echipă profesionistă, așa că împreună cu prietena ei de încredere recrutează specialiste: o hoață de buzunare, o tânără mamă ce vinde produse furate, un bijutier, un hacker și un designer vestimentar. Ba chiar atrag în planul lor și o actriță. Ținta jafului e un colier din diamante, în valoare de peste 150 de milioane de dolari. Dacă este urmat întocmai, planul nu are niciun cusur. Dar oare va putea fi pus în practică? Ocean’s 8: Jaf cu clasă este pe Film Now duminică, 6 septembrie, de la ora 20:00.

Sâmbătă, 5 septembrie, la ora 20:00, este seara Regelui leu / The Lion King (2019) – animația cu cele mai mari încasări din toate timpurile, peste 1,6 miliarde de dolari la nivel mondial. În acest live-action, Disney ne poartă din nou în aventura unui personaj îndrăgit generații de-a rândul. Simba își adoră tatăl, pe regele leu Mufasa, iar acesta își învață cu drag copilul tot ce trebuie să știe un viitor conducător al savanei africane. Însă nu toată lumea se bucură de actuala situație: Scar, fratele lui Mufasa, vrea să preia conducerea regatului. În drama ce urmează, Simba rămâne fără protecția părintească și este exilat. Dar, cu ajutorul unor prieteni ciudați, va învăța să treacă peste greutăți și să-și revendice moștenirea. La fel ca în filmul original din 1994, actorul James Earl Jones este vocea lui Mufasa. Tânărul leu Simba este interpretat de Donald Glover, iar Beyoncé o interpretează pe Nala, prietena din copilărie și partenera lui Simba.

O nouă seară de adrenalină începe duminică, 13 septembrie, de la ora 20:00, cu Rampage: Scăpaţi de sub control. Inconfundabilul Dwayne Johnson – cel mai bine plătit actor al momentului – interpretează rolul lui Davis Okoye, un primatolog retras a cărui singură legătură specială este cu George, o gorilă inteligentă de care a avut grijă încă de când s-a născut. Atunci când un experiment genetic dă greș, gorila cea blânda se transformă într-o imensă fiară violentă. Situația sa nu este singulară: animale cu mutații similare devastează America. Davis face echipă cu un inginer genetic, încercând să găsească un antidot, să evite distrugerea lumii și să-și salveze prietenul animal.

În premieră pe micul ecran, Film Now prezintă Profu’ de spionaj / My Spy – o comedie în care acțiunea și joaca merg cel mai bine împreună. Dave Bautista îl interpretează pe JJ, un agent CIA foarte eficient în situații de luptă, dar care nu prea reușește să rămână sub acoperire. JJ este deconspirat de o fetiță de 9 ani, pe când îi supraveghează familia. Sophie (Chloe Coleman) este un copil precoce: ca să nu îl dea de gol, îi cere să o învețe – la schimb – să fie spioană. Meditațiile încep mai mult de nevoie, dar în scurt timp JJ descoperă cât de greu îi este să reziste șarmului micuței Sophie. Profu’ de spionaj este pe Film Now sâmbătă, 19 septembrie, la ora 20:00.

Tot o premieră TV va fi difuzată și vineri, 18 septembrie, de la ora 20:00, când ai programată o producție despre puterea dragostei de a schimba vieți: povestea adevărată a vedetei muzicale creștine Jeremy Camp, a cărui iubire și pierdere arată că există întotdeauna speranță. I still believe / Mereu împreună îi are în rolurile principale pe: K.J. Apa, Britt Robertson, Shania Twain și Gary Sinise.

Fanii genului SF au partea lor de acțiune, odată cu Ready Player One – aventura regizată de celebrul Steven Spielberg și bazată pe bestsellerul cu același nume al lui Ernest Cline. În 2045, omenirea este la un pas de colaps. Dar mulți își găsesc refugiul în OASIS, realitatea virtuală creată de un geniu excentric. După moarte, acesta lasă prin testament întreaga lui avere primei persoane care va găsi surpriza secretă – un Easter egg ascuns undeva în OASIS. În toată lumea pornește o competiție acerbă. Wade Watts (Tye Sheridan) intră în această cursă fantastică și este unul dintre cei mai vânați utilizatori, după ce reușește să treacă primul de indiciul inițial, devenind eroul vânătorii de comori într-o lume fantastică, dar și periculoasă. Ready Player One: Să înceapă jocul este pe Film Now duminică, 27 septembrie, la ora 20:00.

Ocean’s 8: Jaf cu clasă

OCEAN’S 8 – Warner, 2018

Duminică, 6 septembrie, la 20:00

Regia: Gary Ross

Cu: Cate Blanchett, Anne Hathaway, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna, Sandra Bullock, Sarah Paulson

Regele leu

LION KING – Disney, 2019

Sâmbătă, 5 septembrie, la 20:00

Regia: Jon Favreau

Cu: Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen

Rampage: Scăpaţi de sub control

Rampage – Warner, 2018

Duminică, 13 septembrie, la 20:00

Regia: Brad Peyton

Cu: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Jack Quaid, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Will Yun Lee, Malin Akerman

Profu’ de spionaj

MY SPY – Freeman, 2020

Sâmbătă, 19 septembrie, la 20:00

Regia: Steven Segal

Cu: Dave Bautista, Ken Jeong, Chloe Coleman

Mereu împreună

I STILL BELIEVE – Freeman, 2020

Vineri, 18 septembrie, la 20:00

Regia: Andrew Erwin, Jon Erwin

Cu: K.J. Apa, Britt Robertson, Shania Twain, Gary Sinise

Ready Player One: Să înceapă jocul

READY PLAYER ONE – Warner, 2018

Duminică, 27 septembrie, la 20:00

Regia: Steven Spielberg

Cu: Olivia Cooke, Tye Sheridan, Ben Mendelsohn, Hannah John-Kamen, Simon Pegg, T.J. Miller

