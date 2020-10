În luna noiembrie, Film Now pune laolaltă filme bune și actori talentați. The Informer, una dintre premierele acestei luni, invită publicul să facă o incursiune în universul acțiunii, avându-l în rol principal pe Joel Kinnaman. Superproducția Miss Bala o aduce în prim-plan pe Gina Rodriguez și oferă iubitorilor de filme o doză de adrenalină fără precedent.

În premieră pe micul ecran, vineri, 6 noiembrie, de la 21:55, îi puteți urmări pe Noomi Rapace și Joel Kinnaman în Secretele noastre/ The Secrets We Keep, un thriller care atinge subiecte dureroase. În America de după cel de-Al Doilea Război Mondial, o femeie care își reconstruiește viața în suburbii, împreună cu soțul său, descoperă că unul dintre vecini este criminalul de război care i-a ucis sora și i-a distrus tinerețea. Îl va răpi, căutând răzbunare pentru lucrurile oribile pe care este convinsă că bărbatul le-a comis împotriva ei, dar va trebui să-și convingă și soțul că are dreptate.

Seara de duminică, 08 noiembrie, ne aduce adrenalină și o poveste despre perseverență cu filmul Miss Bala, de la ora 20:00. Atunci când membrii unui cartel îi răpesc prietena într-un club de noapte din Mexic, Gloria Fuentes (Gina Rodriguez) cere ajutorul poliției. Curând, însă, ea va fi în și mai mare pericol, după ce un polițist corupt o predă acelorași gangsteri, iar ei o folosesc drept paravan pentru activități ilegale. Hotărâtă să scape, Gloria trebuie să joace acum un rol dublu extrem de periculos: atât pentru a-i înșela pe membrii cartelului, cât și pentru a scăpa de agenții Antidrog, care o cred complice.

Tot în premieră la TV, pe Film Now ai Informatorul/ The Informer, sâmbătă, 14 noiembrie, de la 21:30. Joel Kinnaman revine, de această dată, într-un rol de acțiune: Pete Koslow, un fost deținut transformat în agent de operațiuni speciale, este recrutat de FBI. El își folosește abilitățile pentru a încerca să-l doboare pe General – cel mai puternic șef al crimei organizate din New York. După moartea unui polițist sub acoperire, Pete se trezește prins la mijloc, între Mafie și FBI. Va fi din nou încarcerat, dar trebuie să conceapă un plan pentru a scăpa și de lege, și de General – ca unică șansă de a-și salva familia.

Luni, 16 noiembrie, de la 20:00, Film Now ți-a pregătit încă o premieră: îi descoperi pe Johnny Depp și Mark Rylance, cu două roluri puternice, în Aşteptându-i pe barbari/ Waiting for the Barbarians, o ecranizare a romanului omonim semnat de scriitorul sud-african Joe Coetzee, deținător al Premiului Nobel pentru literatură (2003). Magistratul unei așezări izolate de frontieră duce o viață pașnică până la sosirea unui nemilos colonel, a cărui sarcină este să raporteze activitățile barbarilor și să evalueze pericolele asupra securității granițelor. În fața actelor de cruzime, magistratul își va reanaliza loialitatea față de imperiu, întrebându-se cine sunt, de fapt, barbarii?

Sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 20:00, ai o comedie spumoasă, cu Constance Wu și Awkwafina: Asiatici bogaţi şi nebuni/ Crazy Rich Asians. Rachel Chu este fericită să meargă în Asia cu iubitul ei, Nick, la nunta celui mai bun prieten al acestuia. Cu surprindere află, însă, că prietenul ei aparent „normal”, Nick, este, de fapt, extrem de bogat și unul dintre cei mai doriți burlaci din Singapore. Aflată dintr-o dată în lumina reflectoarelor, Rachel trebuie acum să facă față geloziilor din înalta societate, rudelor ciudate și, chiar mai rău de atât, mamei lui Nick – o „aproape soacră” mereu dezaprobatoare.

THE SECRETS WE KEEP / Secretele noastre

2020, Vertical

Premieră TV: Vineri, 06 noiembrie, la 21:55

Regia: Yuval Adler

Cu: Noomi Rapace, Chris Messina, Joel Kinnaman

MISS BALA

2019, Sony

Duminică, 08 noiembrie, la 20:00

Regia: Catherine Hardwicke

Cu: Gina Rodriguez, Thomas Dekker, Vivian Chan

THE INFORMER / Informatorul

2019, Vertical

Premieră TV: Sâmbătă, 14 noiembrie, la 21:30

Regia: Andrea Di Stefano

Cu: Ana de Armas, Clive Owen, Joel Kinnaman, Rosamund Pike

WAITING FOR THE BARBARIANS / Aşteptându-i pe barbari

2019, Vertical

Premieră TV: Luni, 16 noiembrie, la 20:00

Regia: Ciro Guerra

Cu: Mark Rylance, Johnny Depp, Greta Scacchi, Robert Pattinson, Sam Reid

CRAZY RICH ASIANS / Asiatici bogaţi şi nebuni

2018, Warner

Sâmbătă, 28 noiembrie, la 20:00

Regia: Jon M. Chu

Cu: Awkwafina, Constance Wu, Harry Shum Jr., Henry Golding, Michelle Yeo