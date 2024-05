Pentru luna iunie, Film Now a pregătit o selecție inspirată de producții cinematografice, perfecte pentru serile calde de vară. Indiferent dacă sunteți în căutarea unei comedii spumoase care să vă facă să râdeți în hohote, a unui film exploziv de acțiune care să vă țină cu sufletul la gură sau a unei povești înduioșătoare care să vă atingă inima, peliculele propuse vor încânta toate gusturile.

Sâmbătă, 01 iunie, de la ora 20:00, Film Now vă invită să faceți cunoștință cu cea mai bizară și excentrică familie din suburbia orașului New Jersey, în animația Familia Addams/ THE ADDAMS FAMILY (2019). Cunoscută pentru stilul neconvențional și umorul morbid, faimoasa familie se confruntă cu provocările moderne ale vieții în mijlocul comunității. Într-o lume în care conformismul este la ordinea zilei, familia Addams devine un obstacol în calea vecinei Margaux Needler, vedetă TV și gazda unui reality-show, cu planuri ambițioase de reamenajare a cartierului după propriile standarde estetice. Pornind de la desenele originale marca Charles Addams, creatorul extravagantului clan, scenariul prinde viață cu ajutorul vocilor de excepție ale unor actori celebri precum Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard și Oscar Isaac. Nu ratați întâlnirea cu cei mai neobișnuiți vecini, într-o comedie de acțiune cu multe situații imprevizibile și momente hilare, potrivită pentru întreaga familie!

Pregătiți-vă să râdeți cu poftă urmărind recomandarea Film Now, Amnezie cu surprize/ OVERBOARD (2018). Această peliculă savuroasă aduce în prim-plan povestea lui Leonardo Montenegro (Eugenio Derbez), un seducător bogat, egoist și răsfățat și a lui Kate Sullivan (Anna Faris), o mamă singură cu trei copii, care încearcă din răsputeri să-și întrețină familia. Destinele celor doi protagoniști se vor intersecta într-un mod pe cât de neașteptat, pe atât de amuzant. Kate e angajată ca menajeră pe luxosul iaht al lui Leonardo până în momentul în care acesta o concediază pe nedrept și refuză să-i plătească ceea ce îi datorează. La scurtă vreme, în timpul unei petreceri, Leonardo cade peste bord și se trezește a doua zi pe mal, suferind de amnezie profundă. Aflând întâmplarea de la știri, Kate apare la spital și, dornică să se răzbune, îl convinge pe acesta că este soțul ei, punându-l să muncească din greu pentru prima oară în viața lui. Se pot clădi pe o minciună o relație de iubire și o nouă familie? Ce se va întâmpla când Leonardo își va recăpăta memoria? Descoperiți toate răspunsurile, sâmbătă, 22 iunie, de la ora 20:00.

Duminică, 23 iunie, de la ora 20:00, la Film Now, pătrundeți în universul supereroilor DC Comics cu lungmetrajul Adam Întunecatul/ BLACK ADAM (2022), un spectacol cinematografic la superlativ, cu Dwayne Johnson în rolul legendarului Teth Adam. În anticul Kahndaq, personajului principal i-au fost dăruite puterile absolute ale zeilor egipteni. Pentru că s-a folosit de ele pentru a provoca ravagii, a fost închis devenind Adam Întunecatul. După un somn adânc de 5000 de ani, Teth Adam este eliberat din mormânt de arheoloaga Adrianna Tomaz (Sarah Shahi) care deține cea mai prețioasă bijuterie din Kahndaq, Coroana lui Sabbac, în căutarea căreia se află organizația criminală Intergang. Născută din furie, setea de dreptate și răzbunare a lui Adam Întunecatul este contestată de supereroii moderni care formează Societatea Justiției (Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher și Cyclone), sub conducerea Amandei Waller (Viola Davis). Aceștia au însă nevoie de puterile sale în lupta împotriva răufăcătorilor care vor să preia controlul asupra națiunii, iar în fața acestei amenințări antieroul are două opțiuni: să salveze sau să distrugă lumea. În regia lui Jaume Collet-Serra, producția a fost primită cu entuziasm de fanii genului, înregistrând încasări globale de 400 milioane de dolari la lansarea pe marile ecrane.

Luna se încheie într-o notă emoționantă și plină de candoare cu Drumul unui câine către casă / A DOG’S WAY HOME (2019), o adevărată odă dedicată devotamentului și iubirii necondiționate dintre oameni și animalele de companie. Bazată pe îndrăgitul bestseller al scriitorului W. Bruce Cameron, pelicula prezintă odiseea impresionantă a Bellei, o cățelușă adorabilă care străbate o distanță de aproape 600 km pentru a-l regăsi pe stăpânul său, Lucas Ray, de care este despărțită. Pentru a o proteja de hingheri, Lucas este nevoit să o trimită la o familie adoptivă, în sălbăticia statului Colorado. În lunga și aparent imposibila călătorie înapoi acasă, Bella va trece prin numeroase încercări și va schimba vieţile celor pe care îi va întâlni – de la un un pui de pumă, rămas orfan până la un veteran de război fără adăpost, aducând bucurie şi alinare cu spiritul său de sacrificiu şi credinţa neclintită. Drumul unui câine către casă este filmul serii pe Film Now, sâmbătă, 29 iunie, de la ora 20:00.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.

Familia Addams

THE ADDAMS FAMILY/ 2019

Sâmbătă, 01 iunie, la 20:00

Regia: Conrad Vernon, Greg Tiernan

Cu: Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Martin Short, Nick Kroll, Oscar Isaac, Snoop Dogg

Amnezie cu surprize

OVERBOARD/ 2018

Sâmbătă, 22 iunie, la 20:00

Regia: Rob Greenberg

Cu: Anna Faris, Eugenio Derbez, Eva Longoria, John Hannah, Swoosie Kurtz

Adam întunecatul

BLACK ADAM/ 2022

Duminică, 23 iunie, la 20:00

Regia: Jaume Collet-Serra

Cu: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Aldis Hodge

Drumul unui câine către casă

A DOG’S WAY HOME/ 2019

Sâmbătă, 29 iunie, la 20:00

Regia: Charles Martin Smith

Cu: Ashley Judd, Edward James Olmos, Jonah Hauer-King