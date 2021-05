Film Now continuă seria recomandărilor săptămânale. În luna mai, a patra săptămână este dedicată pasionaților de filme thriller. Marți, 25 mai, de la ora 21:35, Film Now prezintă un thriller de excepție: The Intruder. Când doi tineri căsătoriți (Michael Ealy și Meagan Good) își cumpără casa visurilor în Napa Valley, ei cred că au găsit căminul perfect pentru familia lor. Dar când Charlie (Dennis Quaid), cel care le-a vândut-o, continuă să tot intervină în viețile lor, aceștia încep să suspecteze că există un motiv ciudat în spatele vânzării rapide. Sunete ciudate, vizite neașteptate și tot ce ar putea să alunge noțiunea de „acasă” – descoperă ce caută „Intrusul” în viața celor doi tineri doar la Film Now!

Inspirat dintr-o poveste reală, Eliminați mesagerul! urmărește investigația unui jurnalist devotat asupra corupției din CIA. La jumătatea anilor ’90, jurnalistul Gary Webb (Jeremy Renner) descoperă un mega-complot din partea celor mai importante foruri CIA. Acestea au girat importul de cocaină în SUA pentru a sponsoriza rebelii din Nicaragua cu bani din vânzarea drogurilor. Drept consecinţă, CIA a declanşat o uriaşă campanie de denigrare şi ameninţare a jurnalistului, care însă a refuzat să muşamalizeze acest scandal. Bazat pe o poveste reală, Eliminaţi mesagerul! se vede la Film Now vineri, 28 mai, de la ora 21:45.

Luni, 31 mai, de la ora 20:00, pe Film Now se vede The Two Faces of January. Un cuplu american, format din carismaticul Chester MacFarland (Viggo Mortensen) și atrăgătoarea lui soție, Colette (Kirsten Dunst), se află în vacanță în Grecia. În timp ce se plimbă printre ruinele celebrei Acropole, cei doi fac cunoștință cu Rydal (Oscar Isaac), un tânăr american, vorbitor de limbă greacă, care lucra drept ghid turistic. Atunci când Rydal îi vizitează pe cei doi la hotelul luxos în care stau, Chester îl presează pe acesta să-l ajute la transportarea unui individ în stare de inconstiență despre care spune că l-ar fi atacat. Ulterior, lucrurile iau o întorsătură teribilă, iar el va fi în imposibilitatea de a mai ieși basma curată din această încurcatură. Descoperă unde îi poartă călătoria pe cei trei și vezi finalul dramatic pe aleile ascunse ale Marelui Bazar doar la Film Now!