Sâmbătă, 3 iulie, de la ora 21:40, în premieră pe Film Now, se scrie un nou capitol amuzant al apocalipsei zombi! Zombieland: Rundă dublă / Zombieland: Double Tap (2019) îi aduce în rolurile principale pe Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone și Abigail Breslin! De această dată, la 10 ani după ce și-au unit forțele pentru a supraviețui unei apocalipse zombi, Tallahassee, Columbus, Wichita și Little Rock se mută în centrul Americii și vor avea de-a face cu zombi evoluați, cu alți supraviețuitori sau luptători post-apocaliptici, dar și cu toate provocările unei noi familii! Descoperă la Film Now deznodământul unui scenariu SF într-o comedie horror de excepție!

Duminică, 4 iulie, în premieră pe Film Now, este momentul monștrilor: de la ora 20:00 vezi producția Godzilla II: Regele Monştrilor / Godzilla: King Of The Monsters (2019). Membrii agenției criptozoologice Monarch se confruntă cu o serie de monștri colosali, considerați până atunci simple mituri. Amenințând întreaga existență a umanității, Godzilla se luptă cu Mothra, Rodan și cu inamicul său suprem – regele cu trei capete, Ghidorah. În lupta acestora pentru supremație, superspeciile devin un adevărat pericol! Dacă aceste creaturi pot fi oprite sau nu, descoperă doar la Film Now!

În premieră TV în România, sâmbătă, 10 iulie, de la ora 20:00, la Film Now se vede Seberg / Seberg (2019). Inspirat din viața reală a actriției Jean Seberg, producția cu același nume spune povestea de viață a frumoasei reprezentante a „Noului val francez”. La sfârșitul anilor ’60, Seberg a fost vizată de un program ilegal de supraveghere al FBI, care avea drept scop investigarea, intimidarea și destrămarea organizațiilor politice dizidente din Statele Unite. Relația politică și romantică a lui Seberg cu un activist de culoare pentru drepturile civile a transformat-o pe aceasta în victima discreditărilor FBI. Descoperă doar la Film Now dacă va reuși să facă față întregii campanii de denigrare!

Annabelle 3 / Annabelle Comes Home (2019) este pe Film Now miercuri, 28 iulie, de la ora 21:55. Păpușa sinistră din universul „Trăind printre Demoni” revine odată cu al treilea film al seriei – o poveste din care iubitorii genului pot trage două concluzii: nu lăsa niciodată o păpușă malefică lângă alte spirite, dar ai încredere în calitățile de proaspăt regizor ale lui Gary Dauberman, scenaristul unor producții precum „Annabelle”, „It” și „The Nun”! Pentru a o împiedica pe Annabelle să mai terorizeze lumea, specialiștii în demoni, Ed și Lorraine Warren, o depozitează în camera sigilată cu artefacte supranaturale din propria lor casă, într-o cutie sfințită. Chiar și așa, păpușa trezește celelalte spirite malefice din încăpere, iar acestea o vor bântui atât pe fiica soților Warren, cât și pe prietenele ei. Vezi la Film Now cum se va termina acest scenariu sinistru și dacă Annabelle va putea fi oprită!

Pe Film Now, sfârșitul de lună te ține în suspans: bazat pe evenimente adevărate, Secrete oficiale / Official Secrets (2019) se difuzează sâmbătă, 31 iulie, de la ora 21:35. Producția spune povestea unei specialiste britanice din serviciile secrete, acuzată de trădare. În 2003, înaintea izbucnirii războiului din Irak, Katharine Gun (Keira Knightley) primește un document șocant: Statele Unite cer ajutorul britanicilor pentru a strânge informații compromițătoare despre membrii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Toate acestea pentru a-i putea șantaja să voteze în favoarea invaziei Irakului. Katharine nu poate sta deoparte, deși decizia este una grea, iar dezvăluirile ar porni un scandal internațional și chiar i-ar pune viața în pericol. Descoperă dacă aceasta își trădează guvernul și trimite notificarea presei doar la Film Now!

