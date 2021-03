Festivalul International Film O’Clock, eveniment gandit ca o miscare culturala si interculturala cinematografica dar si de socializare internationala, prin care oameni iubitori de cinematografie din toate colturile lumii sa poata trai si impartasi experiente comune interesante, si-a incheiat prima editie pe 3 martie, cu decernarea premiilor pentru competitia de scurtmetraje. In cele 5 zile ale festivalului proiectiile si evenimentele conexe au avut peste 4000 de vizionari.

Celebrand filmele si aducand oamenii impreuna, Film O’Clock a propus o experienta culturala colectiva pentru iubitorii de film din cele 5 tari participante – Lituania, Romania, Grecia, Egipt si Africa de Sud. Astfel, s-au putut bucura de proiectii de film simultane, online, pe platforma Festival Scope si fizice, la Cinema Muzeul Taranului in Bucuresti, dar si de doua evenimente pentru profesionistii din industrie, care au adus in discutie patrimoniul cinematografic si oportunitatile de cooperare dintre tari, sesiuni de Q&A cu invitati speciali, moderate de criticul de film Cristi Marculescu si intalniri de socializare si de dialog intercultural online – numite National Cocktails.

“La baza conceptului festivalului a stat de la bun inceput timpul petrecut impreuna, chiar si in spatii diferite. Pentru noi a fost foarte importanta transpunerea experientei de vizionare tipica salii de cinema in mediul online, si acesta a fost motivul pentru care filmele au fost disponibile doar de la o ora exacta si pentru un timp limitat. Ma bucur ca, fie si doar pentru cinci zile, am reusit sa eliminam distanta fizica si emotionala dintre oameni si ca ne-am putut bucura de filme bune impreuna.”, spune Mirona Radu, fondatoarea Film O’Clock.

Selectia filmelor a fost realizata de o echipa de cinci cineasti – Mirona Radu (regizor, curator, Romania), Dian Weys (regizor, scenarist, Africa de Sud), Andrew Mohsen (critic de film, curator, Egipt), Ioanna Kryona (regizor, curator, Grecia) si Rimantė Daugėlaitė (consultant de film, Lituania) si a constat in filme produse exclusiv in aceste tari, atat scurtmetraje de impact, curajoase, premiate, productii noi dar si filme-bijuterii, clasice.

Competitia de scurtmetraje a inclus 15 titluri – o animatie, doua documentare si douasprezece fictiuni, cate trei din fiecare tara participanta si s-a concentrat pe filme ale caror autori impartasesc o viziune artistica puternica si, de asemenea, pe diferite forme de povestire cinematografica, reflectand valorile de baza ale festivalului – calitate si diversitate.

Scurtmetrajele din competitie au concurat pentru doua premii in bani, Premiul Publicului pentru Cel mai bun scurtmetraj in valoare de 1000 Euro, acordat producatorului filmului si Premiul special oferit de organizatori, in valoare de 600 de euro, acordat regizorului cu o contributie artistica remarcabila la frumusetea cinematografiei contemporane.

In urma votului publicului, desfasurat online, scurtmetrajele Sunday At Five (r. Sherif El Bendary, Egipt) si The Mouse Story, (r. Miltiades Christidis, Grecia) au primit un numar egal de voturi iar premiul a fost impartit intre cei doi producatori. Filmul The Promised (r. Ahmed Elghoneimy, Egipt) a fost alegerea organizatorilor pentru Premiul Special.

“Printr-o constructie vizuala clara si puternica, sustinuta narativ de o conversatie pe jumatate absurda, pe jumatate comica, in care istoria, libertatea si politica intervin de mai multe ori, The Promised investigheaza tensiunile care apar atunci cand angajatii acuzati de protejarea unui sit istoric de la periferia orasului Cairo se confrunta cu cativa trecatori care aleg sa traverseze exact printre ruine in drumul lor spre destinatiile lor zilnice obisnuite.”, argumenteaza Mirona Radu, directorul festivalului.

Unul dintre invitatii de seama ai festivalului a fost regizorul grec Vasilis Vafeas, al carui film Day Off (1982), a fost inclus in sectiunea filmelor clasice. Discutia efervescenta ce a urmat proiectiei s-a concentrat in jurul temei regizor-energie creatoare.

“Ca artist, daca nu te exprimi, nu te simti fericit. Si nu e vorba numai de exprimare, ci de comunicare.”, marturiseste regizorul Vasilis Vafeas.

Toate discutiile cu invitatii speciali ai editiei inaugurale pot fi urmarite pe canalul YouTube al Festivalului.

Festivalul International Film O’Clock este un eveniment initiat de Mirona Radu, profesionist in industria filmului cu o experienta de aproape 10 ani in productie si distributie de film, precum si festivaluri internationale, organizat de Creatrix Fama si Culture Reality.

Proiect co-finantat de Administratia Fondului Cultural National.

Parteneri: Festival Scope, MUBI, XR Journeys, Muzeul National al Taranului Roman, Cinema Muzeul Taranului, Centrul National de Film Lituanian, Lithuanian Short Film Agency, Centrul National de Film Grec, Romuva Cinema, Stranger Film, CatalinaRadu, Asociatia Informala a Vocilor pentru Incluziune, Filmex Film, MK2, Rotana Media Group, Ambasada Romaniei in Republica Lituania, Ambasada Republicii Elene in Romania, Ambasada Republicii Lituania in Romania, Ambasada Republicii Africa de Sud in Romania.

Parteneri media: Rock FM, Music Channel, Hotnews, AGERPRES, National Geographic, Spotmedia, Iqads, Romania Journal, Suplimentul de Cultura, Ziarul Metropolis, Liternet, Observator Cultural, Zile si Nopti, The Institute, Iqool, Cinemap, AARC, filme-carti.ro, SMARK.

