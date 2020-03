Bad Unicorn pune la dispoziție pe platforma video on demand Vimeo 8 titluri din portofoliu: Despre trup și suflet (r: Ildikó Enyedi), Tărâmul Binecuvântat (r: Francis Lee), Atelierul (r: Laurent Cantet), Dovlatov (r: Alexey German Jr), Utoya: 22 iulie (r: Erik Poppe), Vinovatul (r: Gustav Möller), Păsări Călătoare (r: Cristina Gallego, Ciro Guerra) și Amanda (r: Mikhaël Hers) sunt acum disponibile online pe https://vimeo.com/badunicorn.

”Într-o perioadă în care mare parte din cinematografe s-au închis vrem să-i încurajăm pe oameni să stea acasă. Filmele de autor sunt foarte puțin prezente pe platformele comerciale, iar soluția on demand ni s-a părut cea mai potrivită. Ne continuăm politica de descurajare a piratării și punem astfel la dispoziția publicului filme de calitate, care respectă drepturile de autor, la un preț mai mic decât cel al unui bilet de cinema”, spun reprezentanții Bad Unicorn.

Un bilet online la filmele Bad Unicorn este 3$ iar utilizatorul poate vedea filmul într-un interval de 3 zile.

Despre trup și suflet, primul lungmetraj regizat de Ildikó Enyedi după o pauză de 18 ani, a avut premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin 2017, în cadrul competiției internaționale, unde a câștigat premiul cel mare, Ursul de Aur. Traseul filmului a mers până la Oscar, unde a fost nominalizat la categoria Cel mai bun film străin. Povestea atipică de dragoste a avut succes de public în România și a câștigat premiul pentru Cel mai bun film european al anului în cadrul galei Premiilor Gopo.

Trailer: https://youtu.be/QetN118X1VY

Tărâmul binecuvântat, în care actorul român Alec Secăreanu joacă rolul principal, este unul dintre cele mai discutate și apreciate filme ale anului 2017: lăudat în presa internațională, selectat și premiat la un număr impresionant de festivaluri: Premiul pentru regie la Sundance Film Festival, Männer Jury Award la Berlinale, Best British Feature Film la Edinburgh International Film Festival, Premiul Special al Juriului la TIFF Cluj, 11 nominalizări la 10 categorii la British Independent Film Awards, cele mai importante premii ale industriei independente de film din Marea Britanie.

Trailer: https://youtu.be/lXMLzOJj7Ws

Atelierul, cel de-al optulea lungmetraj al renumitului regizor francez Laurent Cantet, a avut premiera mondială la Cannes 2017, în prestigioasa secțiune Un Certain Regard. Filmul este o reprezentare fidelă a generației tinere de azi și a problemelor cu care se confruntă, în contextul transformării radicale a societății și a culturii.

Trailer: https://youtu.be/VLWBhWuiZJU

Dovlatov, povestea renumitului scriitor rus Sergei Dovlatov, a avut premiera mondială în cadrul competiției internaționale la Berlinale 2018, unde a primit Ursul de Argint pentru Contribuție Artistică și Berliner Morgenpost Readers’ Jury Award.

Trailer: https://youtu.be/H6lForbibns

Utøya – 22 iulie urmăreşte prin intermediul unui personaj fictiv de 19 ani, Kaja, cele 72 de minute interminabile în cursul cărora extremistul de dreapta a urmărit şi împuşcat tinerii prinşi fără scăpare pe insuliţa din apropiere de Oslo, pe 22 iulie 2011. Arătat în premieră mondială la Festivalul Internațional de Film de la Berlin 2018, în cadrul competiției internaționale, filmul a avut un puternic impact atât în rândul spectatorilor, cât şi al presei.

Trailer: https://youtu.be/ApCBmwMmEpk

Vinovatul, filmul de debut al cineastului danez Gustav Möller a avut premiera mondială în competiția oficială de la Sundance Film Festival 2018, unde a câștigat Premiul Publicului. Traseul festivalier al filmului a continuat cu Rotterdam IFF, Transilvania IFF, Montclair IFF, Seattle IFF, festivaluri unde Vinovatul / The Guilty a câștigat același trofeu: Premiul Publicului. Filmul a fost propunerea Danemarcei la Premiile Oscar 2019 și s-a aflat pe lista scurtă a nominalizărilor.

Trailer: https://youtu.be/nwxgwpB9RpI

Lansat internațional în cadrul secțiunii Quinzaine des réalisateurs a Festivalului de la Cannes, Păsări Călătoare s-a aflat pe lista scurtă a filmelor nominalizate la Oscar în 2019. Cel de-al patrulea lungmetraj semnat de Ciro Guerra și Cristina Gallego spune povestea lui Rapayet și a clanului din care face parte – printre primii stăpâni ai traficului de marijuana.

Trailer: https://youtu.be/wkqsJT9KxKg

Prezentat în premieră și premiat cu trofeul ”Magic Lantern” în secțiunea Orizzonti a Festivalului de Film de la Veneţia, Amanda, cel de-al treilea film al lui Mikhaël Hers spune povestea lui David (Vincent Lacoste) și a Amandei, nepoata sa de 7 ani. După ce trec împreună printr-un eveniment tragic, cei doi construiesc o relație solară, plină de tandrețe, în care fiecare dintre ei învață să devină mai bun pe măsura trecerii timpului.

Trailer: https://youtu.be/uSmSg5nEXc4

Lansată în 2017, Bad Unicorn este o firmă de distribuție de film de autor. În portofoliul Bad Unicorn se regăsesc filmele: Despre trup și suflet / On Body and Soul, Tărâmul Binecuvântat / God's Own Country, Pororoca, Atelierul / L'atelier, Dovlatov, Utøya – 22 iulie / Utøya: July 22, Vinovatul / The Guilty, Păsări călătoare / Birds of Passage, Amanda, MO, Dumnezeul există și numele lui e Petrunija / God Exists, Her Name Is Petrunija, Copilul problemă / System Crasher și colectiv.

