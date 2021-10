Ca parte a programului de screening prezentat de curatorul Mihnea Mircan sub numele „Peisaj în oglindă convexă”, în fiecare weekend pe durata Bienalei Art Encounters, care se desfășoară la Timișoara între 1 octombrie și 7 noiembrie, publicul va putea urmări online și gratuit, pe unlimited.tiff.ro, o serie de video-uri și filme de artă ale artiștilor invitați.

Acestea compun narațiuni ale transformării și experiențe ale vertijului inspirate de filmul Vertigo, regizat de Alfred Hitchcock în 1958, și extinse într-un viitor în care relațiile spațiale fluide se pot coagula într-un „noi fără lume” sau o „lume fără noi”.

Primul film din seria Unlimited Encounters, difuzat gratuit în weekend-ul 8-10 octombrie, este Elefantul care era un rinocer, de Erik Bünger.

Erik Bünger este un artist, scriitor și compozitor ale cărui lucrări investighează relația dintre limbaj și concepte precum „vocea”, „corpul”, „imaginea” și „natura”. Lucrările sale au fost prezentate în toată lumea, la instituții prestigioase precum Centrul Pompidou din Paris, Wellcome Collection în Londra, Lincoln Center în New York, Centrul KW în Berlin și Bienala Curitiba din Brazilia.

Erik Bünger, Elefantul care era un rinocer, 2017-2018, 42 min

Lucrarea urmărește amprentele în memoria colectivă lăsate de lupi, elefanți, urși și corbi, pe măsură ce aceștia se mută permanent în interiorul și în afara limbajului uman. Ea se află în căutarea unei creaturi care nu vorbește, o creatură despre care nu se poate vorbi: un elefant în fiecare cameră, un urs alb, a cărui siluetă se profilează tot mai mare cu cât încercăm mai mult să nu ne gândim la ea.

***

Intitulată Our Other Us, Bienala Art Encounters 2021 acordă o atenție specială formelor de conviețuire pe care le putem proiecta, intui și institui astăzi, concentrându-se, de asemenea, asupra transformărilor și derivei care marchează percepția de sine, individuală ori colectivă.

Această ediție a Bienalei stă sub semnul oglindirilor și al proiecțiilor pe care le construim cu toții despre noi înșine, despre Celălalt, despre granițe și distanțe, apropieri și contacte, interior și exterior, iar arta contemporană este reflecția cea mai fidelă a acestor dinamici. Parteneriatele Bienalei sunt o componentă în egală măsură importantă și comunitatea pe care o activează, în pluralitatea ei, cuprinde domenii precum arhitectura, literatura, cinematografia, teatrul și altele.

Detalii pe unlimited.tiff.ro