Din 4 iulie, de la ora 20:00, DIVA a pregătit telespectatorilor o nouă serie de filme thriller, programată în serile de joi și vineri. Poveștile tensionate difuzate pe micul ecran sunt axate pe bărbați seducători și periculoși, case bântuite și femei care își iau viețile în propriile mâini.

Aviz pasionaților de thrillere: Filmele thriller din iulie include 8 premiere și va continua și în august! Află mai multe despre această porție de povești TV intense, mai jos:

1. 4 iulie – „Văduva sedusă” („A Widow Seduced”, 2023). Văduva Kellie Gibson (Natalie Brown) se îndrăgostește de omul de afaceri Dan Smith (Gray Powell). Dar descoperă că în spatele farmecului și numelui său generic se ascunde un secret mortal. Din distribuția acestui thriller face parte și actrița de origine română Ann Pîrvu (37 de ani). Anca Eliana Pîrvu s-a născut la Brașov, locuiește în Canada de la 12 ani și a mai apărut în serialele „Regina”/„Reign” (2013-2017), „Remedy” (2014-2015), „Experiențele unei escorte”/„The Girlfriend Experience”(2016-2021) și „Mami merge și la muncă”/„Workin’ Moms” (2017-2023).

2. 5 iulie – „Ghidul soției pentru crimă” („Good Wife’s Guide to Murder”, 2023). Eroina poveștii este Kate Kelsey (Nola Martin), autoarea unui vlog popular despre femei care și-au omorât soțul, plin de sfaturi practice ca „Fă-ți un plan”, „Așteaptă momentul potrivit” și „Ascunde arma crimei”. Dar cel mai important caz de care se ocupă se dovedește a fi… al ei. Soțul îi este ucis și ea e principala suspectă.

3. 11 iulie – „Travaliu, minciuni și crimă” („Labor, Lies and Murder”, 2022). Hailey (Brooke Burfitt) și Joe (Jason Burkey) vor să aibă o naștere acasă, așa că angajează o doula, Bea (Poppy George). Dar – șoc și groază! – cineva vrea să-i fure bebelușul eroinei noastre: indiciile arată fie spre Bea, fie spre o altă gravidă care s-a împrietenit foarte rapid cu Hailey.

4. 12 iulie – „Casa bântuită” („Ruthless Realtor”, 2020). Cum ar fi să găsești casa perfectă pentru tine, doar ca să descoperi că agenta imobiliară te-a cam păcălit? Asta pățesc Annie (Lily Anne Harrison) și Ralph Savage (Brian Ames), un cuplu tânăr care cumpără o proprietate de la Meg Atkins (Christie Burson) și descoperă că locul este bântuit… de o fantomă în carne și oase.

5. 18 iulie – „Ai ucide pentru mine?” („Would You Kill for Me? The Mary Bailey Story”, 2023). După o viață întreagă de abuzuri din partea aceluiași bărbat, trei femei – o bunică (Melissa Joan Hart, care a jucat un rol similar și în filmul „Părinți incomozi”/„Twisted Desire”, din 1996), o fiică (Olivia Scriven) și o nepoată (Presley Allard) – decid să scape de el pentru totdeauna. Povestea este inspirată de realitate: când avea doar 11 ani, Mary Elizabeth Bailey a fost convinsă de mama ei să-l omoare pe tatăl ei vitreg.

6. 19 iulie – „Secretele de la muzeu” („Secrets at the Museum”, 2023). Natalie (Chelsea Vale) este o artistă independentă, înstrăinată de tatăl ei, care deține celebrul Muzeu Freeman. Când acesta moare și îi lasă moștenire clădirea, eroina descoperă nu doar că numeroase opere de artă au fost furate de aici, ci și că tatăl ei pare să fi fost ucis de cineva. Aflată în căutarea adevărului pe toate fronturile, Natalie își pune viața în pericol.

7. 25 iulie – „Fanul ucigaș” („Fatal Fandom”, 2022). În scenariu, starul pop Eden Chase (Chaley Rose) îl angajează pe atrăgătorul Jackson Reed (Pete Ploszek) pe post de bodyguard. Dar acesta se dovedește a fi el însuși un prădător, al cărui trecut ascunde un secret întunecat. Din distribuție face parte și Heather Morris, cunoscută grație serialului muzical „Glee” (2009-2015).

8. 26 iulie – „Un ucigaș în familie” („Is There a Killer in My Family?”, 2020), în care o vacanță în doi se transformă în cu totul altceva. Autoarea de romane polițiste Carly Travers (Anna Hopkins) și soțul ei – Kevin (Christopher Jacot) – merg pe Insula Crawford și se cazează la o vilă istorică. El crede că e ocazia perfectă pentru a-și repara relația, dar Carly are alte planuri: se documentează apropo de o crimă nerezolvată, uciderea Dianei Crawford. Filmul este o nouă ocazie de a o revedea pe românca Ann Pîrvu, din „Văduva sedusă” (filmul difuzat de DIVA pe 4 iunie, la începutul acestei serii thriller).

Dacă îți plac poveștile intense, inspirate de realitate sau nu, nu uita: în perioada 4-26 iulie, joia și vinerea, de la ora 20:00, la DIVA te așteaptă Filmele thriller din iulie, o serie intensă, în care nu știi niciodată cine este cel mai periculos personaj! Dar poți încerca să ghicești!

