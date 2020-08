Toamna anului 2020 ne pregătește o mulțime de surprize pe plan cinematografic. Vom avea parte de comedie, aventură, acțiune, SF și multe alte genuri, câte unul pentru fiecare cinefil, dar și un titlu imposibil de ratat indiferent de gusturi, informează click.ro.

Se anunță o toamnă care va intra în istoria cinematografiei

The New Mutans, Mulan, Eden și Black Widow sunt doar câteva dintre titlurile pe care atât iubitorii de film cât și criticii le așteaptă cu sufletul la gură. The New Mutans se anunță un film de acțiune clasic pentru amatorii genului SF; Mulan va prinde viață în carne și în oase, nu doar din cerneală ca în desenele animate Disney; Eden ridică semne de întrebare despre viață și puterea autosugestiei; iar în Black Widow superba Scarlett Johansson cu siguranță va frânge din nou inimi în rolul ei de femme fatale. Dar fără îndoială, niciunul din aceste titluri nu se va ridica la înălțimea filmului No Time to Die din seria James Bond, ultimul film cu Daniel Craig în rolul celui mai cunoscut detectiv din cinematografia mondială, ce urmează a fi lansat în luna noiembrie, notează sursa citată.

