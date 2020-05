Filmul românesc „We Put the World to Sleep” regizat de rădăuțeanul Adrian Țofei a fost inclus de publicația franceză Wask pe locul 52 în top 100 cele mai anticipate filme ale anului 2020 ce ar trebui incluse în Festivalul de la Cannes. Publicația oferă secțiunea Quinzaine des Realisateurs ca secțiune potențială pentru „We Put the World to Sleep”, care este și singurul film românesc din top.

Printre celelalte filme din top se numără „Benedetta” (regia Paul Verhoeven), „The French Dispatch” (r. Wes Anderson), „Un monde” (r. Laura Wendel), „Drunk” (r. Thomas Vinterberg), „L’histoire de ma femme” (r. Ildiko Enyedi), „Flag Day” (r. Sean Penn), „Peninsula” (r. Yeon Sang-ho), „On the Rocks” (r. Sofia Coppola), „Falling” (r. Viggo Mortensen), „Mandibules” (Quentin Dupieux) și „Top Gun: Maverick” (r. Joseph Kosinski).

Din distribuția „We Put the World to Sleep” fac parte Adrian Țofei, Duru Yucel-Țofei, Erisse Peterson, Andreea Enciu și Danha Yunes. Adrian Țofei este și producătorul și scenaristul filmului ce are ca subiect un film apocaliptic despre doi iubiți ce provoacă sfârșitul lumii. Cei doi actori se pierd în personajele pe care le interpretează și pornesc într-o misiune de a sfărși lumea în mod real.

Filmările s-au realizat în România, Turcia și Ucraina, inclusiv în Rădăuți, Cernăuți, Sucevița, Gura Humorului. Filmul se află momentan în etapa de post-producție și este a doua parte a unei ambițiose trilogii din care va face parte și primul film al lui Adrian Țofei, „Be My Cat: A Film for Anne”, și cel de-al treilea film al său, „Dr. Frankenstein”, aflat acum în faza de proiect, ce-i va avea în distribuție pe Adrian Țofei, Duru Yucel-Țofei și Mircea Gheorghiu.

Oricine poate susține trilogia pe pagina de Patreon a lui Adrian Țofei. Metoda sa de lucru fiind una bazată pe improvizație, fără un scenariu clasic, îi este aproape imposibil să obțină finanțări și colabotări cu casele de producție, motiv pentru care Adrian se bazează pe sprijinul celor ce-i apreciază filmele și-i înțeleg metoda.