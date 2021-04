Fundatia Alexandrion anunta finalistii Galei Premiilor Matei Brancoveanu 2021: 5 tineri cu abilitati si pasiuni diferite, care au ȋn comun curajul si determinarea de a initia si coordona proiecte care genereaza schimbari pozitive importante ȋn comunitatile lor. Cea de-a sasea editie a Galei va pastra formatul initiat ȋn 2020. Astfel, ceremonia de premiere, prezentarea proiectelor finalistilor si procesul de votare se vor derula in mediul online. Publicul va desemna castigatorul marelui premiu in valoare de 12.000 euro, dar si castigatorii celorlalte 4 premii in valoare de 1.500 euro fiecare, oferite de Fundatia Alexandrion. Desemnarea castigatorilor se va face prin vot online pe platforma http://matei-brancoveanu.fundatia-alexandrion.ro/. Gala Matei Brancoveanu va fi difuzata live, pe 27 mai, pe pagina de Facebook a Fundatiei Alexandrion, incepand cu ora 19:00.

Selectia finalistilor de anul acesta a fost realizata de 5 profesionisti din domenii diferite de activitate, binecunoscuti publicului. Irina-Margareta Nistor, Alexandru Tomescu, Amalia Enache si Gelu Duminica s-au alaturat demersului Fundatiei Alexandrion si au nominalizat, ȋn prima etapa, 15 tineri remarcabili prin contributia lor la dezvoltarea comunitatilor din care fac parte. Finalistii au fost desemnati prin vot secret de catre cei cinci profesionisti, alaturi de Marinela Ardelean – Global Brand Ambassador Vinars Brancoveanu.

Fundatia Alexandrion invita publicul sa urmareasca povestile celor 5 tineri, care vor fi prezentate zilnic pe pagina de Facebook a Fundatiei si sa voteze favoritul. Procesul de votare va demara pe 28 aprilie, incepand cu ora 19:00 pe platforma http://matei-brancoveanu.fundatia-alexandrion.ro/ si se va ȋncheia pe 27 mai. Inchiderea sistemului de vot va fi anuntata in cadrul Galei, iar clasamentul final va fi prezentat imediat dupa.

Marele premiu in valoare de 12.000 euro va fi acordat de Fundatia Alexandrion finalistului cu cel mai mare numar de voturi. Premiul va reprezenta o parte din resursele necesare pentru achitarea unor cursuri de perfectionare sau finantarea unui proiect din sfera de activitate pentru care a fost premiat.

Cei cinci finalisti ai Galei Premiilor Matei Brancoveanu

Alexandra Tanasescu (34 de ani) este un jurnalist cu experienta de 14 ani si a lucrat ca reporter la Stirile Pro TV timp de 12 ani. In octombrie 2019 a pus bazele site-ului www.culturaladuba.ro, o platforma de jurnalism independent care promoveaza cultura si educatia prin stiri de actualitate, interviuri, reportaje, anchete. Alexandra a demarat proiectul editorial pornind de la convingerea ca doar prin cultura si educatie societatea poate evolua. Cultura la duba este acum o comunitate care aduna aproximativ 120.000 de cititori/ luna.

Andreea Bortun (30 de ani) este regizor de film si manager cultural. Prin film sau activism, Andreea cauta sa initieze proiecte in comunitati vulnerabile si sa faca vizibile povesti ale unor categorii subreprezentate din micul mediu urban si rural romanesc. Lumile in care activeaza si care o inspira sunt lumile originii ei, sudul sau natal. La 15 ani a cofondat ȋn orasul sau natal, Alexandria, Festivalul National de Teatru Tanar Ideo Ideis. Pustnik, rezidenta internationala de scenaristica pe care a initiat-o, este gazduita in sudul rural al Romaniei si are atasat un program de educatie cinematografica pentru tinerii din satele din jur.

Ovidiu Andris (33 de ani) este absolvent al Facultatii de Muzica din Hamburg, iar din 2017 este presedintele si fondatorul Trib’Art- o asociatie din Timisoara ce deruleaza proiecte culturale locale, nationale si internationale, cunoscuta drept Tribul Artistic. Din pozitia de manager cultural, Ovidiu a initiat si coordonat proiecte remarcabile in domeniul muzical-educational, precum Romanian Chamber Orchestra, Eufonia, Scena din cartier sau Pavilion Muzical, simultan fiind implicat si in productia unora dintre cele mai importante evenimente ale Asociatiei TM2023 – Capitala Europeana a Culturii.

Georgiana Ionita (24 de ani) este o tanara de etnie roma care crede in puterea povestilor. Face parte din echipa Fundatiei Agentia Impreuna de mai bine de sase ani si lucreaza cu peste 500 de tineri romi si neromi, avand misiunea de a construi impreuna un cadru incluziv pentru toti si pentru fiecare. Anul acesta isi va finaliza studiile in cadrul programului de master Cercetarea Sociologica Avansata, Universitatea Bucuresti. Georgiana ȋsi doreste ca expertiza pe care o va dobandi sa contribuie la imbunatatirea societatii.

Ovidiu Tuduruta (32 ani) are studii juridice si experienta profesionala atat in drepturile omului din pozitia de coordonator timp de 5 ani al departamentului pentru tineret din Forumul European al Dizabilitatii, cat si consultant in finantari europene din pozitia de fondator si manager al www.packedforfunding.ro . Este fondator si coordonator al proiectului Beesers, un produs tehnologic care asigura asistenta medicala la domiciliu.

