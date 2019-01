Primăria Suceava acordă și în acest an finanațări nerambursabile de le bugetul de stat pentru sport, educație și cultură atât în baza legii 350/2005 cât și în baza contractelor de asociere. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi. El a spus că cei interesați pot depune cererile de finanțare până pe 20 ianuarie. ”Mai multe informații se pot solicita la telefon 0230212696 int. 237 – Primăria Municipiului Suceava”, a arătat vicele. El a amintit că anul trecut au fost finanțate 39 de proiecte (10 pentru sport și 29 pentru cultură – educație) care au însumat 3.845.184 lei.

