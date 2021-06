Cererea de finanțare a facturilor din partea microîntreprinderilor și IMM-urilor a crescut cu peste 60% în primele șase luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată analiza Instant Factoring, primul fintech românesc care oferă servicii de factoring online. Companiile din domeniul construcțiilor ocupă prima poziție în clasamentul afacerilor care au finanțat facturi cu plata la termen în prima jumătate a acestui an, cu o pondere de 33,1 %. Creşterea este cu 142 % față de aceeași perioadă din 2020, cu un volum total de aproape 15 milioane RON. Următorul loc este ocupat de firmele din domeniul distribuției en-gros, cu o pondere de 28,3%, în creștere cu 50% față de anul trecut, iar locul trei este ocupat de companiile din domeniul transporturilor, cu o pondere de 28,2%, și o creștere de 26% față de 2020.

„Motivele care au stat la baza creșterii volumelor sunt determinate de finanțarea scăzută către IMM-uri din partea finanțatorilor tradiționali, a băncilor. Excepțiile au venit doar datorită programelor garantate de stat, de tip IMM Invest, pe fondul crizei sanitare și financiare din 2020, cât și datorită accelerării activității economice în semestrul 1 din 2021, față de aceeași perioadă a lui 2020”, a declarat Cristian Ionescu, CEO și Co-fondator Instant Factoring.

Platforma a primit spre analiză peste 7.500 de cereri, valoarea medie a facturii acceptate pentru finanțare fiind de 11.600 RON. Majoritatea cererilor s-au înregistrat în zona București-Ilfov (30%), apoi în județele Cluj (5%), Argeș (4%), Bihor (3.6%) și Timiș (3,5%).

Conform analizei Consiliul Național al IMM-urilor din România (CNIPMMR), măsurile de sprijin introduse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru întreprinderile mici şi mijlocii acoperă doar 0,04% din totalul IMM-urilor din România, prin opt programe în valoare de 1,3 miliarde euro, adică o susţinere pentru 3.246 de firme. Tot analiza cheltuielilor finanţate prin PNRR arată că, de fapt, 22% din valoarea totală prevăzută pentru mediul de afaceri (1,3 mld.euro), respectiv aproximativ 286 mil. euro, vor reprezenta costuri cu comisioanele şi cheltuielile de administrare ale unor entităţi terţe, rezultând un sprijin real în valoare de 1,014 mld euro pentru dezvoltarea IMM-urilor, o sumă total insuficientă.

“Pe fondul acestei tendințe negative și a lipsei cronice a măsurilor de sprijin pentru IMM-uri, apreciem că, până la finalul anului 2021, vom acorda companiilor românești mici și foarte mici un volum de finanțare de 175 milioane RON, respectiv țintim o creștere de 130% față de 2020. De asemenea, intenționăm ca în semestrul II al acestui an, să deschidem filiale și reprezentanțe de vânzări în orașele cheie Cluj-Napoca, Iași și Timișoara”, a completat Cristian Ionescu, CEO și Co-fondator Instant Factoring.

Soluțiile de finanțare online a facturilor se adresează companiilor mici și mijlocii și microîntreprinderilor. Principala problemă pe care o întâmpină companiile este termenul prea lung de plată, care le împiedică să încaseze într-o perioadă rezonabilă și să își plătească cheltuielile curente sau să facă investiții noi. Instant factoring le preia facturile, le plătește, urmând a-și recupera banii de la clienții acestora.

Despre InstantFactoring.com

Instant Factoring este primul fintech de factoring online din România care susține dezvoltarea companiilor mici și a microîntreprinderilor prin soluții de finanțare rapidă și flexibilă.

Compania este membră a Asociației Europene a Companiilor din Londra Fintech Innovate Finance și câștigătoarea premiilor Central European Startup Awards „Startup of the Year” și „Best Fintech Startup”.