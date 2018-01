Petrică Ropotă a fost numit din nou la conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava. În cursul zilei de luni, președintele ANAF a emis un ordin prin care la conducerea Finanțelor din județul Suceava a fost numit Valentin Iftimescu, inspector superior la Serviciul de verificări fiscale a persoanelor fizice din această instituție. Tot luni, Petrică Ropotă, cel care se afla la conducerea instituției, era detașat într-un post de conducere din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași. Ulterior, șeful ANAF a revenit cu un nou ordin prin care Petrică Ropotă a fost numit din nou în funcția de șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava.

