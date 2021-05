Sindicatul National Finante Publice – SindFISC solicita Ministerului Finantelor si Parlamentului Romaniei introducerea, in viitoarea lege a salarizarii personalului platit din fonduri publice, a familiei ocupationale distincte „FINANTE”.

Avand in vedere termenul de 30 zile solicitat prin Memorandumul aprobat de Guvern de catre Ministerul Muncii, tuturor ministerelor de linie, pentru formularea de propuneri, SindFISC a depus la Ministerului Finantelor solicitarea cu privire la introducerea in continutul legii salarizarii a unor prevederi care sa elimine inechitatile actuale, in sensul stabilirii unei grile de salarizare separate, de cea prevazuta pentru domeniul Administratie Publica, din legea actuala.

Ministerul Finantelor gestioneaza domeniul finantelor publice ale Romaniei, urmarind asigurarea functionalitatii intregului sistem organizational al statului, prin instituirea cadrului legal pentru colectarea veniturilor publice si urmarirea cheltuielilor astfel incat sa determine stabilitatea bugetara si, pe cale de consecinta, a echilibrului social si economic, elemente care privesc securitatea nationala.

Pentru indeplinirea atributiilor legale ce revin Ministerului Finantelor si a institutiilor din subordine, un corp de functionari de elita cu experienta semnificativa in domeniul financiar-fiscal al Romaniei, desfasoara activitati specifice, printre care amintim, colectarea veniturilor la bugetul general consolidat al statului si crearea, astfel, a premiselor necesare pentru asigurarea resurselor financiare in vederea realizarii strategiilor, politicilor guvernamentale ce vizeaza dezvoltarea sociala si economica a Romaniei si functionarii in parametri optimi a intregii administratii publice, elaborarea si avizarea tuturor proiectelor de acte normative cu impact financiar din diferite domenii de activitate, precum și litigii de contencios administrativ, în special în cele avand ca obiect reprezentarea Statului in diferite spete de importanta deosebita, etc.

In acest sens, functionarea in conditii normale a institutiilor statului depinde in foarte mare masura de resursele colectate sub forma de impozite/taxe/contributii de catre angajatii Ministerului Finantelor, iar analizele institutionale efectuate au evidentiat necesitatea revizuiri modelului organizational al ministerului, astfel incat sa permita asumarea performantei si eficientizarea activitatii institutionale, cu rol important in asigurarea veniturilor statului.

De asemenea, trebuie avute in vedere si alte aspecte ce privesc activitatea angajatilor Ministerului Finantelor, respectiv: importanta sociala a muncii prestate, interdictiile si incompatibilitatile suplimentare altor functionari din domeniul Administratiei Publice, riscurile suplimentare asumate in derularea activitatilor specifice, etc. Analize instituționale realizate la nivelul Ministerului Finantelor de catre expertii Bancii Mondiale, evidentiaza faptul ca, personalul inalt calificat paraseste sistemul dupa numai cativa ani de activitate, in cautarea unor alte oportunitati de dezvoltare a carierei.

Activitatile complexe derulate de catre angajatii Ministerului Finantelor, precum si imperativul asigurarii stabilitatii personalului specializat din cadrul institutiei, justifica, pe deplin, existenta unei familii ocupationale distincte de domeniul Administratie Publica.

Din datele detinute de organizatia noastra, aproximativ 80% din personalulul care activeaza in Finante, desfasoara activitati specifice.

In acceptiunea Sindicatului National Finante Publice-SindFISC, functionarii ar trebui sa beneficieze de o incadrare salariala specifica, diferita de cea a restului angajatilor care presteaza activitati de ordin general si se regasesc, partial sau in totalitate, in orice institutie din domeniul Administratiei Publice. Actualul tratament salarial egalitarist, conduce la demotivarea personalului, migrarea acestuia de la activitatile specifice catre activitati generale, lipsa atractivitatii angajarii si imposibilitatea recrutarii de personal pentru domeniile specifice.

Mentionam ca, SindFISC a intreprins o actiune similara in anul 2017 cand, in Parlament se elabora actuala lege a salarizarii, insa legiuitorii de la acea vreme au ignorat-o, situatie care a condus la numeroase actiuni revendicative formulate in instante de catre angajatii Ministerului Finantelor si a institutiilor din subordine. Parte din acestea au fost solutionate favorabil petentilor, situatie ce a fost de natura sa genereze inechitati privind veniturile salariale, fapt ce se rasfrange asupra angajatilor cu aceleasi atributii si activitati desfasurate.

Asadar, finantistii solicita o anexa distincta pentru familia „FINANTE”, cu grile diferentiate, pe structuri ierarhice si pe tipuri de functii, specifice diverselor activitati din cadrul sistemului institutional al Ministerului Finantelor.