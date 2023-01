Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că a emis autorizația de construire pentru sala de sport de la Școala nr.10. ”Din păcate 10 luni documentele au stat pentru un aviz la Ministerul Educației. Ultima declarație înainte de obținerea avizului a trebuit să o dau eu pe propria răspundere că în următorii 10 ani școala 10 nu se închide. Nu mai comentăm dar s-a blocat 10 luni la Ministerul Educației”, a spus Lungu. El a spus că firma care va construi sala este Simion Tehnoconstruct din Botoșani cea care a construit creșa din Fălticeni în trei luni și trei săptămâni în condițiile în care termenul contractual era de 12 luni. ”Noi avem prinsă suma de 5 milioane de lei. Sigur că e prevăzut conform legii că se poate face indexarea. A avut o discuție cu reprezentanții constructorului. Ei sunt foarte determinați să demarăm lucrările în acest an în forță să facem sala de sport de la școala 10. Termenul este de 24 de luni dar cum au făcut ei în trei luni grădinița de la Fălticeni sper să facă și la Suceava în vreo cinci”, a spus Ion Lungu.

