O firmă din municipiul Suceava cu sediul pe strada Aleea Jupiter a fost amendată sâmbătă, 8 decembrie, cu 2.000 de lei pentru nerespectarea regulilor privind colectarea selectivă a deșeurilor. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi care a fost la fața locului împreună cu agentul constatator, un polițist local, pentru a aplica sancțiunea. Firma respectivă a depozitat deșeurile rezultate din amenajările interioare făcute la sediul social în tomberoanele destinate deșerilor menajere și deșeurilor reciclabile. ”Din nefericire așa înțeleg unii, în cazul de față o persoană juridică, să depoziteze deșeurile rezultate din construcții/amenajări. Am fost personal la fața locului și vă informez că promptitudinea colegilor mei de la Direcția Ecologizare și Poliția Locală a dus la identificarea societății și la sancționarea acesteia cu 2.000 de lei. Sper ca astfel de exemple să fie tot mai rare în perioada următoare și colectarea selectivă/depozitarea conformă a deșeurilor să fie o prioritate pentru noi toți”, a declarat Harșovschi care s-a implicat personal în campania de colectare selectivă a deșeurilor din momentul în care a fost semnat noul contract de salubrizare menajeră. Viceprimarul a subliniat că a făcut publică această situație pentru a da un exemplu tuturor și pentru a arăta că cei care nu respectă regulile privind colectarea selectivă a deșeurilor vor fi amendați.

Harșovschi: ”Va fi o perioadă în care fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm importanța colectării selective”

Lucian Harșovschi a amintit că în municipiul Suceava a demarat o campanie de informare de anvergură pentru ca oamenii să fie îndrumați cum să depoziteze selectiv deșeurile. În toate scările de bloc, cu acceptul asociațiilor de proprietari, vor fi lipite autocolante A3 cu toate informațiile necesare.

Mai mult, alte 35.000 de plicuri vor ajunge la suceveni prin intermediul cutiilor poștale, plicuri care conțin o scrisoare și un ghid privind colectarea selectivă. ”Este simplu: tomberonul galben, pentru deșeuri reciclabile hârtie, carton, plastic, metal, etc iar tomberonul negru, pentru deșeuri menajere resturi de produse alimentare”, a explicat Harșovschi. ”Va fi o perioadă în care fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm importanța colectării selective. După finalizarea campaniei, sperăm să obținem rezultate în număr cât mai mare și măsuri coercitive cât mai puține. Mașinile de gunoi sunt deja inscripționate special și vă asigur că vor ridica separat deșeurile reciclabile, după perioada de tranziție”, a mai spus viceprimarul Sucevei.