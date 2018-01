Firma germană Karls care are o tradiţie de peste 100 de ani în cultivarea şi procesarea căpşunilor oferă peste 170 de locuri de muncă în Germania pentru români. Anunţul a fost făcut la Suceava de către reprezentanta companiei, Ulrike Dahl, care a motivat de ce a ales această zonă pentru a-şi prezenta oferta. „Am ales Suceava pentru că oamenii de aici sunt foarte călduroşi în primul rând şi apoi cunoaştem din trecut că aici sunt persoane care vorbesc cel puţin la nivel conversaţional limba germană”, a explicat Ulrike Dahl.

150 de locuri de muncă sezoniere la cules de căpşuni şi peste 20 în alte domenii

150 de locuri de muncă sunt sezoniere la cules de căpşuni iar peste 20 vizează alte domenii: vânzători în comerţ şi magazine online, ateliere de creaţie şi gastronomie, bucătari, brutari, cofetari în ateliere de bomboane şi marmeladă, casieri, designeri de interior, responsabili de depozit, maeştrii agricoli, manageri de conferinţe şi petreceri, contabili, persoane pentru ajutor temporar, personal pentru curăţenie, lucrători la fabricile de ciocolată, de popcorn şi de marmeladă, vânzători de bilete, lucrători în grădina zoologică, menajere, servitoare, vânzători de căpşuni. Aceste peste 20 de locuri de muncă se adresează în special persoanelor care vorbesc limba germană „cât de cât” şi care vor să se mute definitiv în Germania. Reprezentanta firmei Karls a declarat că necunoaşterea limbii germane nu este un handicap foarte mare întrucât oamenii vor beneficia de cursuri la locul de muncă.

Salariul minim de 8,84 de euro pe oră

Contractele sunt pe un an, doi, trei sau până la pensie. Salariul este de 8,84 de euro pe oră cu menţiunea că acesta poate creşte în cazul celor care cunosc limba germană. Compania oferă remunerare corectă şi plata salarială la dată fixă, card de credit cu credit lunar fix, asigurare de sănătate obligatorie, duminici şi zile de vacanţă plătite, pensie, cafea şi ceai gratuit la locul de muncă, echipamente de lucru în funcţie de job, trainnig-uri de perfecţionare în propria Academie Karls, posibilitatea de avansare în managementul companiei. Familiile cu copii vor beneficia de cazare şi integrare a copiilor în sistemul educaţional, grădiniţă, şcoală.

Cei interesaţi se pot înscrie pe www.karls.de/jobs



Ulrike Dahl explică cum se poate obţine un asemenea loc de muncă. „Toţi cei care doresc aceste joburi trebuie să intre pe site-ul firmei www.karls.de/jobs şi să depună o scrisoare de intenţie, un CV şi o fotografie. În maxim 24 de ore o persoană de la firmă va răspunde şi va contacta persoanele interesate. Vom stabili o zi în care se vor vedea online pe Skype sau pe Facebook şi vor discuta detaliile”, a spus Ulrike Dahl. Compania Karls a fos înfiinţată în anul 1921 şi numără în prezent aproape 1.000 de angajaţi aproape toţi străini: din Polonia, Republica Moldova, Kazahstan, Ucraina, Filipine, Franţa, Anglia.