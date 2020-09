Poliţişti ai Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Suceava împreună cu specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au efectuat un control la o societate comercială, pe linia respectării prevederilor legale privind achiziţia, debitarea şi comercializarea materialelor lemnoase, ocazie cu care au constatat faptul că, operatorul economic nu a îndeplinit obligația de a verifica veridicitatea codului unic precum și data, ora, minutul și secunda prin interogarea aplicației informatice.

Totodată, nu a fost respectată obligația referitoare la modul de operare a datelor în aplicaţia informatică

Având în vedere cele constate s-a procedat la sancționarea contravențională a societăţii comerciale cu amendă în cuantum de 7.000 lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 171/2010 şi la confiscarea cantității de 50,11 mc cherestea de esenţă rășinoase, în valoare de 36.029,09 lei.

De asemenea s-a constatat faptul ca operatorul economic nu respectă obligația legală de verificare a codurilor unice aferente avizelor intrate in punctul de lucru si operează in mod eronat datele in aplicația informatică.

În cauză s-au aplicat 3 sancţiuni contravenționale in valoare de 8.000 lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantităţii de 144,19 m.c. lemn cherestea rășinoase în valoare de 103.672,61 lei.